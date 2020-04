Covid-19, misure a sostegno delle aziende del settore florovivaistico

Per beneficiari dell’intervento devono dunque intendersi le aziende agricole in attività, nella forma di persona fisica o giuridica, avente una sede operativa nel Lazio.

Il presente bando è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l’indirizzo in tal senso disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 31 marzo 2020, n. 136, così come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 7 aprile 2020, n. 167.

Soggetti beneficiari

Per beneficiari dell’intervento devono dunque intendersi le aziende agricole in attività, nella forma di persona fisica o giuridica, avente una sede operativa nel Lazio, registrata al 31 dicembre 2019.

A)REQUISITI GENERALI:

1. non rientrare nella categoria di imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o di essere un’impresa che ha incontrato difficoltà o si è trovata in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19, ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 01.10.2004);

2. aver subito una carenza di liquidità a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività.

B) REQUISITI SPECIALI :

1. essere in attività al 31 dicembre 2019, come rilevabile dal fascicolo unico aziendale o dal Registro delle Imprese;

2. essere un’azienda agricola in possesso di un fascicolo aziendale SIAN validato prima della presentazione della domanda, con una Produzione Lorda Standard (PLS) totale, riconducibile all’Ordinamento Tecnico Economico (OTE) “VIVAI” e/o “FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (ESCLUSI I VIVAI), ALL’APERTO O SOTTO RIPARO A PIATTO SUL TERRENO” superiore o uguale a 20.000,00 Euro;

3. avere la sede operativa, ovvero un’unità produttiva (Regolamento UE/2031/2016 e d.lgs. 214/2005 e ss.mm.ii), nel territorio della Regione Lazio. La sede operativa può coincidere o meno con la sede legale;

4. essere registrata al 31 dicembre 2019, in qualità di produttore, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Regolamento UE/2031/2016, articoli 65 e 66, o autorizzata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii., sempre in qualità di produttore, qualora non rientri tra i soggetti con obbligo di registrazione nel RUOP.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando è pari a 5 milioni di euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale.

L’importo dell’aiuto è parametrato alla Produzione Lorda Standard (PLS) totale, riconducibile all’Ordinamento Tecnico Economico (OTE) “VIVAI” e/o “FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (ESCLUSI I VIVAI), ALL’APERTO O SOTTO RIPARO A PIATTO SUL TERRENO” .

A ciascun beneficiario è possibile concedere un importo fino a un massimo di 5.000 euro.

Scadenza

La domanda può essere presentata dalle ore 9.00 del 17 aprile 2020 sino alle ore 16.00 del 5 maggio 2020.