Dalla rete Sole (sanità online) al fascicolo sanitario elettronico (Fse), dalla gestione dei tamponi rapidi all’Anagrafe regionale assistiti, tutti gli interventi di Lepida per rendere più efficiente la sanità digitale in Emilia Romagna.

L’attuale fase emergenziale dettata dalla pandemia di Covid-19 nel nostro Paese ha determinato un nuovo impegno da parte delle Regioni nell’offerta di servizi innovativi nel settore sanitario, con l’impiego di strumenti digitali a disposizione di personale medico e pazienti.

In Emilia Romagna, come già accaduto a marzo e aprile passati, Lepida, la società in-house della Regione, ha predisposto diversi interventi di potenziamento della sanità digitale, a partire dal fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dalla gestione dei temponi rapidi.

FSE per contrastare il Covid-19

Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico (Fse), si legge in una nota, sono stati inseriti i risultati

relativi alla campagna di screening tramite test sierologici nelle farmacie, con 262.753 documenti inviati (dato rilevato al 23 novembre).

Durante lo scorso mese di novembre sono stati sviluppati ulteriori strumenti digitali per la gestione dei tamponi rapidi, integrando l’utilizzo della rete SOLE.

Questi si sono rivelati molto utili nel contenimento della pandemia, fornendo alla popolazione una risposta tempestiva e una conseguente presa in carico rispetto alla diagnosi nel caso ci sia il sospetto di Covid-19.

Rete SOLE

Facendo seguito a quanto stabilito nel DL 137 del 28 ottobre 2020 e alla successiva intesa siglata dalla Regione sulla possibilità che i tamponi rapidi siano eseguiti dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, è stato predisposto un nuovo modulo sull’infrastruttura regionale SOLE (acronimo che sta per sanità online).

La rete SOLE, infatti, consente a medici e pediatri diverse prestazioni online: registrare l’esito del tampone antigenico, trasmetterlo al Dipartimento di Sanità Pubblica competente in base all’Azienda sanitaria di appartenenza dell’assistito, stampare il riepilogo dei dati inseriti, recuperare l’elenco di tutti gli esiti inviati con la possibilità di cancellare quelli trasmessi nelle 24 ore dalla data in cui si effettua la ricerca.

L’utilizzo di tale sistema è disponibile anche per i medici di continuità assistenziale, i medici di emergenza sanitaria territoriale, i medici della medicina dei servizi e i medici impegnati nelle attività territoriali programmate.

I risultati del tampone per diagnosticare il Covid-19 vengono comunicati al Fse, anche attraverso l’integrazione con il sistema Tessera Sanitaria.

Anagrafe regionale assistiti

Ulteriori novità riguardano ad esempio l’Anagrafe regionale assistiti, con l’estensione automatica e centralizzata della validità delle esenzioni E02 per disoccupazione ed E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, prorogate ulteriormente dal 31 ottobre 2020 al 1° marzo 2021.

In aggiunta, ci sono anche le attività di collaudo che Lepida deve effettuare per verificare il collegamento con l’infrastruttura regionale dei laboratori privati autorizzati a effettuare tamponi molecolari, in modo che gli esiti di tutti i test eseguiti siano disponibili tramite la rete SOLE e sul Fascicolo sanitario.