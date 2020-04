La Regione Campania, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemica COVID-19 e le ripercussioni sul tessuto socio-economico, ha stanziato Euro 604.730.502,00, distribuiti in 5 misure straordinarie, ecco quali.

La Regione Campania, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemica COVID-19 e le ripercussioni sul tessuto socio-economico, ha stanziato Euro 604.730.502,00, distribuiti in 5 misure straordinarie, quali:

Misure di sostegno per le politiche sociali. Risorse 272.291.987 €

Azioni:

Interventi a sostegno di persone in stato di difficoltà (compresa integrazione economica per due mesi per le pensioni al di sotto dei 1.000 euro) Azioni di sostegno ai servizi socio-assistenziali sul territorio 3. Interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari Ulteriori azioni per le persone immigrate negli insediamenti informali del basso sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi Misure di sostegno per il diritto allo studio Potenziamento servizi sociali mediante anticipazione risorse agli ambiti territoriali Interventi a favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni

In particolare, tra le misure di maggiore rilevanza e con impatto immediato, si segnala quella relativa al sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di pensioni sociali e di assegni sociali (75.665 persone): nei mesi di maggio e di giugno prossimi, a tutti i pensionati che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro la Regione Campania erogherà un contributo tale da garantire i 1.000 euro al mese. Poiché l’importo medio mensile erogato dall’INPS a questi soggetti è pari a 497 euro, la Regione Campania coprirà mediamente i restanti 503 euro.

Misure di sostegno alle imprese, ai professionisti/lavoratori autonomi e alle aziende agricole e della pesca. Risorse 228.000.000€.

Azioni:

Bonus a microimprese a fondo perduto

Costituzione fondo di liquidità confidi

Bonus a professionisti/lavoratori autonomi

Contributi aziende in consorzi Asi

bonus ad aziende agricole e della pesca

In particolare, tra le misure di maggiore rilevanza e con impatto immediato, si segnalano le seguenti: alle microimprese (imprese artigiane, commerciali, di servizi o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di euro di fatturato), che rientrano nei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria, viene erogato nel mese di aprile un contributo una tantum di 2.000 euro; tale misura viene attuata anche mediante la collaborazione istituzionale del sistema delle Camere di Commercio e dei Dottori Commercialisti; si stima di sovvenzionare circa 40.000 imprese.

ad una platea di circa 80.000 professionisti/lavoratori autonomi (che hanno fatturato meno di 35.000 euro nel 2019 e che autocertifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020) viene erogato nel mese di maggio un assegno individuale una tantum di 1.000 euro ad integrazione di quello già riconosciuto dal Governo nazionale con il DL 18/2020 (Cura Italia); tale misura viene attuata anche mediante la collaborazione istituzionale dell’INPS e delle Casse di previdenza degli ordini professionali.

Casa: risorse 45.438.515 €

Azione:

Contributi sull’affitto per gli affittuari del patrimonio privato (bando regionale) Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica Fondo di solidarietà inquilini erp Sostegno al fitto dei locali commerciali patrimonio erp Contributi sui mutui prima casa

Turismo: 30.000.000 €.

AZIONE:

Sostegno ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere ad integrazione del contributo nazionale.

Tale sostegno è di rapida corresponsione in quanto erogato direttamente dall’INPS attraverso le proprie banche dati. Secondo i dati forniti da Federalberghi Campania, la platea degli aventi diritto è di circa 25.000 lavoratori per un importo di 300 euro mensili ciascuno per 4 mensilità.

Agricoltura: risorse 29.000.000€.

AZIONI: