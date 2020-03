Cliccando su "Play" è possibile far animare la mappa ed osservare così l'evoluzione dei dati a partire dal primo giorno per il quale i dati ufficiali sono stati resi disponibili.

In Lombardia sono guarite 1.085 persone, 744 sono decedute, i casi in totale sono 8.725 e i tamponi effettuati sono circa 30mila. In Basilicata i positivi sono solo 8. Si scoprono tutti questi dati interessanti sul Coronavirus in Italia navigando sul sito open source e gratuito https://coviditalia.netlify.com/ che permette di consultare i dati nazionali, regionali e delle province relative all’emergenza COVID-19 in Italia. Si aggiorna in automatico ad ogni rilascio dei dati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prendendo i dati dalla loro repository ufficiale. Lo sviluppo del sito segue un’ottica responsive per permettere una fruizione agevole anche da schermi piccoli come quelli di uno smartphone.

Gli ideatori

Ideato dal sottoscritto e da Elisa Romondia, contiene delle pratiche tabelle per filtrare e raggruppare i dati, mappa interattiva per regioni che permette di visualizzare graficamente i dati. A questa mappa è disponibile un filtro per selezionare il tipo di dati interessato (ad esempio nuovi contagi).

Come proporre migliorie al progetto

Questo è un progetto totalmente opensource, ognuno può accedere alla repository Github del progetto proponendo migliorie. È totalmente gratuito e senza alcun tipo di pubblicità. Tutte le referenze sono consultabili nella home del sito.