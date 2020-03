Covid-19, Ford e GM produrranno 50mila ventilatori polmonari in 100 giorni

Superata la Cina e l’Italia con 153mila casi positivi di coronavirus, gli Stati Uniti si preparano ad aumentare la produzione di ventilatori polmonari e posti letto in terapia intensiva.

Ford Motor prevede di costruire ventilatori medici in uno stabilimento di produzione di componenti auto nel Michigan e afferma di produrre 50.000 dispositivi nei prossimi tre mesi.

La produzione, spiega Reuters, inizierà alla fine di aprile e aumenterà nel tempo, con la maggior parte dei 50.000 dispositivi consegnati entro la fine di giugno. Inoltre, Ford sta lavorando separatamente con Ge Health per accelerare la produzione di un ventilatore più complesso e completo.

Trump: “Aiuteremo Italia, Spagna e Francia”

I funzionari degli stati duramente colpiti dalla pandemia hanno chiesto all’amministrazione Trump e ai produttori di accelerare la produzione di ventilatori per far fronte a un’ondata di pazienti che non saranno in grado di respirare autonomamente.

“Ford, in collaborazione con General Electric produrrà 50.000 ventilatori, impegnandosi a farlo in meno di 100 giorni. Anche altre aziende produrranno ventilatori, come General Motors”, ha dichiarato venerdì il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Appena avremo più equipaggiamenti di quelli che ci servono li spediremo in Italia, in Francia, in Spagna, dove hanno problemi enormi, e li spediremo in altri paesi dove sarà possibile, ha aggiunto Trump”.

I ventilatori costruiti da Ford, GM e altri potrebbero essere utilizzati in altre parti degli Stati Uniti dove i carichi di picco sono previsti in seguito.

GM ha detto domenica che prevede di produrre fino a 10.000 ventilatori al mese entro l’estate in uno stabilimento di Kokomo, Indiana.

I lavoratori di Ypsilanti saranno di stanza a distanza di sicurezza e saranno sottoposti a screening per i sintomi dell’infezione da coronavirus prima che entrino nella pianta, hanno detto i funzionari Ford.

In Italia

In Italia Ferrari, il marchio automobilistico italiano più famoso al mondo, FCA e Magneti Marelli si sono resi disponibili ad aiutare la Società Siare Engineering, l’unica azienda italiana che produce ventilatori polmonari.

Nessuna conversione di produzione dunque, ma solo fornitura di pezzi strategici alla realizzazione del ventilatore.