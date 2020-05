Covid-19, dalla Regione Lazio 20 milioni di euro per il turismo

La Regione Lazio ha approvato lo stanziamento di un contributo a fondo perduto, per un totale di 20 milioni di euro, per le imprese e attività del settore turistico.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Lazio ha approvato lo stanziamento di un contributo a fondo perduto per il turismo per un totale di 20 milioni di euro. I fondi andranno alle imprese e alle attività del settore turistico che hanno subito danni in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività.

Contributo turismo: beneficiari

Il contributo viene erogato sulla base delle misure seguenti.

Misura 1 – Strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta

Bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di:

Alberghi o hotel 4 e 5 stelle € 8.000,00;

Alberghi o hotel 3 stelle € 6.000,00;

Alberghi o hotel 1 e 2 stelle € 4.000,00;

RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici € 3.000,00;

Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house € 1.000,00. per struttura.

Misura 2 – Agenzie di viaggi e turismo

Bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di € 1.500,00 per impresa, per:

Agenzie di Viaggi e Turismo (tra cui tour operator), autorizzati alla data del 6/4/2020.

Qualora l’Agenzia operi anche attraverso filiali, il sostegno è corrisposto comunque per una sola sede.

Misura 3 – Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale

Erogazione di un bonus-contributo, una tantum a fondo perduto, pari a un massimo di € 600,00 per struttura, per:

Case e Appartamenti per vacanze (in forma non imprenditoriale, di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 7);

Bed & Breakfast (in forma non imprenditoriale, di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 9);

Ostelli per la gioventù (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 5);

Case per ferie (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 8);

Rifugi montani e Rifugi escursionistici, Case del Camminatore (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 11, 11/bis e 12).

Queste strutture devono aver ottemperato agli obblighi di registrazione – alla data del 6 aprile 2020 – sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e che, quindi, siano in possesso del prescritto Codice identificativo regionale (CISE).

Incentivi turismo: scandenza

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito regionale al link https://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo/ a partire dalle ore 9.00 del 18 Maggio 2020 sino alle ore 16.00 del 05 Giugno 2020.