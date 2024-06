COT, lo stato dell’arte del progetto e le sfide del PNRR

E' la piattaforma che consentirà la gestione dei casi d’uso previsti dal Progetto per la gestione e il trasferimento dei pazienti che necessitano di supporto a seguito della dimissione ospedaliera. La configurazione degli operatori aziendali comunicata dalle aziende sanitarie a Lepida.

Lo scorso 17 maggio è stata rilasciata la versione 1.0 della Piattaforma COT (Centrali Operative Territoriali), che consentirà la gestione dei diversi casi d’uso previsti dal Progetto per la gestione e il trasferimento dei pazienti che necessitano di supporto a seguito della dimissione ospedaliera.

In accordo con la Regione Emilia-Romagna e le aziende sanitarie, è stata avviata la messa in produzione della prima versione del software COT, con un anticipo di circa un mese e mezzo rispetto alla pianificazione iniziale.

Ciò consente di essere pronti per le verifiche che gli ingegneri indipendenti individuati dovranno compiere per il superamento della check list definita dall’Unità di missione ministeriale per superare l’asseverazione e l’ottenimento dei fondi PNRR.

Oltre alla soluzione, è stata finalizzata anche la configurazione degli operatori aziendali, comunicata dalle aziende sanitarie a Lepida.

Sono stati inoltre resi disponibili i contenuti formativi sulla piattaforma di formazione di Lepida fruibili in modalità e-learning.

Il corso “COT Centrale Operativa Territoriale – Modulo Base” è articolato in 17 brevi video lezioni che spiegano specifiche funzionalità della nuova Piattaforma.

È stato predisposto un team di contatto, raggiungibile tramite indirizzo email helpdesk.cot@lepida.it, per la segnalazione di anomalie o richieste di supporto.

I rilasci che seguiranno completeranno il piano di progetto includendo gli altri scenari previsti, per garantire la piena copertura dei requisiti e degli obiettivi progettuali.

