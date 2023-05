Costruite in Italia le armi svizzere attive in Ucraina

Cannoni antiaerei prodotti vicino a Roma ma progettati in Svizzera dalla Rheinmetall sarebbero già schierati e in uso in Ucraina contro i droni e gli aerei russi.

I sistemi di difesa aerea realizzati in Italia, ma prodotti da un’azienda con sede in Svizzera, sono attivi in Ucraina, secondo il quotidiano SonntagsZeitung.

I cannoni antiaerei Oerlikon fanno parte del sistema di difesa Skynex, un cannone antiaereo che viene schierato contro aerei e droni russi, riporta il giornale, specializzato in lanci a corto raggio.

La notizia, rilanciata dalla stampa elvetica, aggiungerà ulteriore carburante al dibattito in corso all’interno della Svizzera sul mantenimento della propria neutralità vietando l’esportazione di materiale bellico in Ucraina.

Il produttore tedesco di armi Rheinmetall ha rilevato la fabbrica di armi Oerlikon in Svizzera nel 1999. La divisione Rheinmetall Air Defense ha ancora sede a Zurigo.

Alcuni degli armamenti che produce sono fabbricati in una fabbrica vicino a Roma.

Ora sembra che alcune di queste armi siano state spedite in Ucraina. Un portavoce di Rheinmetall ha dichiarato al SonntagZeitung che parti del sistema Skynex sono prodotte in Italia, ma non confermerebbe se siano state consegnate in Ucraina. Una commessa che second quanto riportato dalla stampa è di 183 milioni di euro.

Tuttavia, la scorsa settimana il primo ministro ucraino Denis Schmihal ha dichiarato su Telegram che il sistema antiaereo aveva raggiunto il paese devastato dalla guerra. “Tali batterie sono già utilizzate in combattimento in Ucraina”, ha scritto sul social media.

Precedenti tentativi di esportare armi Oerlikon prodotte in Italia in paesi come la Thailandia e l’Egitto sono stati respinti dalle autorità svizzere.

Ma a quanto pare Rheinmetall ha trovato un modo per aggirare le restrizioni.

Il Segretario di Stato dell’economia (Seco), il dipartimento responsabile del monitoraggio delle esportazioni di armi, ha dichiarato al quotidiano che un articolo della legge sul materiale bellico ha consentito il trasferimento di “know-how” dalla Svizzera ad alcuni altri paesi, tra cui l’Italia.

“Il trasferimento di know-how dalla Svizzera all’Italia può quindi avvenire senza autorizzazione”, ha affermato un portavoce Seco.