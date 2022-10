Costo passaporto, Italia seconda in Europa: 116 euro

Il costo del passaporto italiano è al secondo posto in Europa dietro solo alla Danimarca e non sono previsti sconti per i minorenni o gli anziani. Tuttavia, ha una lunga durata (10 anni) e, come vedremo più avanti, è uno dei più “potenti” del mondo.

Non tutti i passaporti hanno lo stesso “peso” e lo stesso costo. Nonostante gli Stati dell’Unione Europea rilascino passaporti dalle caratteristiche simili (formato di carta, colore rosso borgogna, emblema dello Stato) i soldi necessari per la pratica possono differire notevolmente nei vari Paesi. Per farsi rilasciare il passaporto un cittadino italiano deve pagare 116 euro (di cui 73,5 euro di marca da bollo) e attendere circa 20 giorni. Il documento è emesso dal Ministero degli Affari Esteri attraverso le Questure, se ci si trova in Italia. Il costo del passaporto italiano è al secondo posto in Europa dietro solo alla Danimarca e non sono previsti sconti per i minorenni o gli anziani. Tuttavia, ha una lunga durata (10 anni) e, come vedremo più avanti, è uno dei più “potenti” del mondo.

In Spagna il costo del passaporto è di appena 30 euro

I cittadini spagnoli possono beneficiare di un passaporto tra i più economici d’Europa. Ottenerlo costa appena 30 euro, da versare in contanti oppure tramite pagamento elettronico. Una spesa abbordabile e ben inferiore a quella italiana (quasi 90 euro risparmiati) e che in casi particolare si può perfino evitare: per le famiglie spagnole numerose il rilascio del passaporto è addirittura gratuito.

In Francia il passaporto costa 86 euro per gli adulti

Come quello italiano, anche il passaporto francese è più costoso della media (è il terzo più costoso nell’Ue), ma in compenso si differenzia per fasce d’età e per i più giovani risulta decisamente conveniente. Per gli adulti sono necessari 86 euro: indipendentemente che venga rilasciato in Francia o in territori francesi d’oltremare come Guadalupa, Martinica o Mayotte. Per gli adolescenti tra i 15 e i 17 anni il costo per il passaporto francese si abbassa a 42 euro, mentre per i bambini fino ai 14 anni è di appena 17 euro.

Costo passaporto in Germania: fino ai 24 anni solo 37,5 euro

In Germania si distingue tra i minori e i maggiori di 24 anni. Per i più giovani il costo del passaporto è di 37,5 euro, anche se ha una validità di soli sei anni. Per chi ha più di 24 anni, invece, il costo è di 60 euro, con cui si ottiene un passaporto della durata di 10 anni. Infine, per i bambini fino ai 12 anni, il passaporto tedesco costa solamente 13 euro e ha una durata massima di 12 mesi. Discorso simile nella vicina Austria, dove i cittadini adulti devono sostenere un costo di 75,90 euro per il passaporto ordinario, mentre quelli dai 2 ai 12 anni di soli 30 euro. In Belgio il passaporto ordinario per adulti costa 80 euro e vale 7 anni, mentre per i minori di 18 anni il costo è di 37 euro per una durata di 5 anni. Esistono anche procedure d’urgenza per ottenere il rilascio del passaporto belga in tempi ridotti, ma i costi lievitano: 255 euro per gli adulti e 212 per i ragazzi.

Il passaporto bulgaro è il più economico d’Europa

Ai cittadini bulgari tra i 14 e i 58 anni bastano soltanto 40 lev, l’equivalente di circa 20 euro, per ottenere il passaporto se si hanno. Per chi supera i 59 anni il costo si abbassa a 10 euro e per i settantenni e i minori di 14 anni la spesa per il rilascio del passaporto scende addirittura a poco più di 5 euro. Questi costi notevolmente bassi rendono il passaporto bulgaro il più economico tra quelli rilasciati dai paesi dell’Unione Europea. Un altro passaporto particolarmente conveniente è quello rilasciato ai cittadini della Repubblica Ceca, ai quali sono sufficienti 600 corone ceche (circa 24,4 euro).

Il passaporto italiano è tra i migliori

Costa molto più della media e non offre agevolazioni per ragazzi o anziani, ma almeno il passaporto italiano porta con sé altri vantaggi. Oltre alla durata di 10 anni e al formato standard unico da 48 pagine (in altri paesi in cui costi sono minori, come la Germania, le pagine sono 32), il passaporto italiano è uno dei più “potenti” al mondo. Nonostante possa sembrare una definizione altisonante, la “potenza” è proprio l’attributo con cui ci si riferisce ai passaporti per indicarne la capacità di essere accettati e riconosciuti dagli Stati esteri. Secondo il riferimento dell’Henley Passport Index, il passaporto più potente è in assoluto è quello giapponese, che consente di accedere a 193 destinazioni. Ma quello italiano è di poco sotto (189) e fa meglio di quelli francese e britannico (187) o statunitense (186).

I dati si riferiscono al 2022

Fonte: Polizia di Stato, Ministeri dei Paesi Ue citati