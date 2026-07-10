Costo luce, ARERA spinge per il prezzo zonale dell’energia elettrica

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il costo della luce in Italia è tra i più alti d’Europa e uno dei fattori che incide in maniera determinante a tenere alti i costi dell’elettricità è il sistema di formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso. In occasione della presentazione della relazione annuale sulle attività svolte, l’ARERA ha ribadito l’intenzione di incentivare l’introduzione di un prezzo zonale dell’energia elettrica, in grado di modulare il costo dell’energia in base alle fonti usate per la sua produzione.

In questo modo, le bollette potrebbero risultare più leggere nelle aree del Paese in cui sono maggiormente diffusi gli impianti rinnovabili e più costose in quelle che fanno uso di gas o importano energia dall’estero. Con l’introduzione del prezzo zonale confrontare le offerte dei fornitori e andare alla ricerca delle opzioni tariffarie più convenienti rimane la strategia migliore per risparmiare sulle bollette. Il comparatore di SOStariffe.it consente di fare un’analisi veloce ed efficace delle offerte luce dei fornitori partner e di stimare rapidamente quanto si può risparmiare.

Cos’è il prezzo zonale e quali vantaggi comporta

Attualmente il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia è il PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Come suggerisce lo stesso nome, si tratta di un prezzo unico, valido in tutto il Paese. Si forma dall’incontro di domanda e offerta sulla borsa italiana dell’energia e viene determinato applicando il prezzo marginale.

In base a questo sistema, la domanda di energia viene soddisfatta usando prima le fonti di produzione più economiche (le rinnovabili), per poi arrivare a quelle più costose. Il prezzo finale a cui viene venduta tutta l’energia è quello dell’ultima fonte utilizzata per la produzione dell’elettricità che esaurisce la domanda. Di solito, questa fonte è il gas, la più costosa.

In base a questo meccanismo, quindi, la maggior parte delle volte a determinare il costo dell’elettricità è il prezzo del gas e ciò avviene in tutta Italia, anche nelle aree che producono una grande quantità di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili.

Se il prezzo unico ha il vantaggio di limitare le differenze territoriali e rendere uniforme il mercato nazionale, ha anche lo svantaggio di penalizzare i territori che producono energia rinnovabile e di rendere meno competitiva l’Italia nei confronti del resto d’Europa.

Per questi motivi, si sta lavorando all’introduzione del prezzo zonale dell’energia elettrica: non ci sarà più un unico prezzo valido per tutti, ma un prezzo differenziato in base alle aree geografiche individuate. In questo modo, l’energia elettrica potrà costare meno nelle zone che hanno investito maggiormente nelle rinnovabili. Il cambiamento interesserà direttamente i fornitori che acquistano l’energia nel mercato all’ingrosso e non è ancora noto in che modo decideranno di adeguare le proprie offerte per riflettere questa variazione nelle tariffe.

Chi beneficerà di più dall’arrivo del prezzo zonale

I fattori che incideranno sulla formazione del prezzo zonale sono diversi: oltre alla quantità di energia disponibile, inciderà anche la presenza di impianti rinnovabili e lo stato di congestione della rete.

I territori con una rete efficiente e impianti rinnovabili diffusi pagheranno l’energia meno rispetto a quelli in cui le inefficienze di rete sono più diffuse e si fa ampio ricorso alle importazioni o all’energia prodotta da fonti termoelettriche.

La riforma del prezzo zonale punta in primis a ridurre il costo dell’energia. Indirettamente, questo cambiamento avrà però altri effetti, andando a compensare i territori che ospitano grandi impianti fotovoltaici ed eolici e trasformando questi impianti in un fattore di attrattività per gli investimenti.

Le regioni del sud Italia, in particolare, auspicano una rapida introduzione della riforma. Il presidente della Calabria, Occhiuto, ha chiesto formalmente all’ARERA di accelerare sulla riforma.

Gli impegni di ARERA per ridurre le bollette dell’elettricità

L’introduzione del prezzo zonale dell’elettricità non è l’unica riforma alla quale sta lavorando ARERA per ridurre il prezzo dell’energia elettrica. Il presidente dell’ARERA, Nicola Dell’Acqua, in occasione della presentazione della relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, ha parlato delle iniziative che l’ARERA sta sviluppando.

Innanzitutto, l’Autorità sta portando avanti la riforma per disaccoppiare il prezzo di energia elettrica e gas e quella pensata per creare una struttura di vigilanza energetica, che ha il compito di monitorare in tempo reale i prezzi che si formano sui mercati elettrici. I report quotidiani sui prezzi saranno poi trasmessi quotidianamente al governo, al parlamento e alle istituzioni europee e consentiranno di verificare l’andamento dei prezzi, di interpretare meglio trend o di intercettare situazioni anomale.

Tra gli obiettivi di ARERA c’è anche quello di ammodernare le infrastrutture di rete. Le esigenze di produzione sono cambiate nel tempo e le infrastrutture devono adeguarsi a una produzione integrata tra più fonti e ai nuovi bisogni di resilienza climatica. Tutto questo però, sottolinea l’ARERA, non deve tradursi in oneri aggiuntivi per i consumatori.

Attualmente le famiglie italiane pagano bollette tra le più alte dell’intera Unione Europea, circa il 13% in più rispetto alla media dell’eurozona. Nel 2025 il PUN ha avuto un valore medio di 115,9 €/MWh, in salita del 7% rispetto all’anno precedente e sensibilmente più alto, ad esempio, di Spagna (65,3 €/MWh) e Francia (61,1 €/MWh).

In attesa di conoscere gli effetti concreti di queste riforme, i consumatori possono già risparmiare sulle bollette grazie al confronto delle offerte sul mercato libero e alle promozioni o ai cali tariffari proposti dalle compagnie. Le migliori offerte luce dei fornitori partner di SOStariffe.it in questo periodo partono da 0,094 €/kWh se si sceglie un’offerta a prezzo fisso e da 0,132 €/kWh se invece si preferisce un’offerta a prezzo indi

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