Il ministro dell'Economia olandese Micky Adriaansens ha messo in evidenza gli svantaggi di un pedaggio per le Big tech.

L’Olanda è il primo paese europeo a sollevare dubbi sulla ipotesi avanzata dalla Commissione Ue di far contribuire le Big tech alla realizzazione delle nuove reti in fibra e 5G, affermando che una tale mossa potrebbe violare le regole della net neutality.

I commenti del ministro dell’Economia olandese Micky Adriaansens hanno segnato il primo paese critico, dopo che giovedì scorso il capo dell’industria dell’UE Thierry Breton ha dato il via a una consultazione su chi dovrebbe pagare il conto per implementare il costoso 5G e la banda larga.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia e altri operatori hanno a lungo fatto pressioni per un contributo Big Tech e hanno trovato un alleato in Breton, ex amministratore delegato di Orange.

Tra le società che hanno affermato che una tassa su Internet minerebbe le norme dell’UE per trattare tutti gli utenti allo stesso modo ci sono Google, Apple, Meta Platforms, Netflix, Amazon.com e Microsoft di Alphabet. Queste società rappresentano oltre la metà dei dati Internet traffico, secondo gli operatori di telecomunicazioni.

Adriaansens ha affermato che il governo olandese ha commissionato uno studio alla società di consulenza economica Oxera che mostra gli svantaggi di una tale tassa.

“Penalizzerà i consumatori”, ha detto a Reuters in un’intervista, affermando che i consumatori che pagano le quote di abbonamento ai fornitori di telecomunicazioni e si abbonano anche ai servizi di streaming e video potrebbero vedere aumentare le tariffe di quest’ultime con Big Tech che probabilmente trasferirà la tassa su Internet .

“Dovremmo prima analizzare il problema e qual è la normale reazione del mercato a queste sfide. Il primo è il governo in atto per facilitare o ci sono altri fondi disponibili o è solo responsabilità dei mercati prendersi cura di questa infrastruttura?” Adriaansens ha detto.

“Penso che ci sia questa preoccupazione che la nostra infrastruttura non sia in grado di soddisfare le nostre aspettative e le nostre ambizioni. Quindi capisco questa preoccupazione, ma non penso che questa sia la strada da percorrere allora, così in fretta”, ha detto.

Secondo lo studio di Oxera, i fornitori di telecomunicazioni europei non sono stati gravati da maggiori costi di rete nonostante la forte crescita del traffico dati su Internet. Oxera ha anche scoperto che i profitti operativi di queste società sono stati potenziati dalla modernizzazione della rete che ha portato a un minor numero di dipendenti e minori costi di capitale.

“La nostra analisi delle proposte per un prelievo mostra che una tale politica non può essere dimostrata in modo affidabile per aumentare l’efficienza economica e potrebbe comportare notevoli costi di transazione e di installazione”, afferma il rapporto.