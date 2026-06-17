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Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra

Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra

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Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra Adnkronos

(Adnkronos) – Ecco ‘Costanza’, storico ristorante nel cuore di Roma, dove Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono ritrovati a pranzo. Il locale, a due passi da Campo de’ fiori, può vantare una location suggestiva: le sue sale sono ricavate dai resti del teatro di Pompeo, costruito intorno al 61 a.C. e ‘scenario’ di uno degli episodi più celebri della storia della città eterna, l’assassinio di Giulio Cesare e le di di marzo del 44 a.C. 

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