Cosmoprof Worldwide Bologna presenta ‘the invisible beauty’

(Adnkronos) – La bellezza non è solo ciò che si vede. È ciò che la rende possibile.

Con questa visione nasce The Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna, ideato in vista dell’edizione 2027, che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l’industria cosmetica. Lo si legge in una nota. Un progetto pensato per raccontare ciò che spesso rimane dietro le quinte del prodotto finale: le persone, le competenze, i processi, le relazioni e le decisioni che ogni giorno contribuiscono a costruire il futuro della bellezza.

Da sessant’anni, Cosmoprof Worldwide Bologna rende visibile l’evoluzione dell’industria beauty. La manifestazione ha accompagnato la crescita del settore, trasformandosi nel tempo da esposizione a piattaforma globale di business, networking e conoscenza. Un luogo in cui le connessioni diventano opportunità, le idee si trasformano in prodotti, le innovazioni trovano il proprio mercato e gli stakeholder dell’intera filiera si incontrano per definire nuove traiettorie di sviluppo.

Con The Invisible Beauty, Cosmoprof sceglie di spostare lo sguardo oltre il prodotto, oltre la vetrina, oltre ciò che il consumatore vede sullo scaffale o in una campagna di comunicazione. Il progetto nasce per dare voce e riconoscimento a tutto ciò che rende possibile la bellezza, ma che raramente viene raccontato: il lavoro dei laboratori, la ricerca sulle formulazioni, la progettazione del packaging, la competenza dei fornitori, la visione dei brand, il ruolo dei buyer, la capacità dei mercati di interpretare e anticipare i bisogni dei consumatori.

Il beauty non è soltanto un’industria: è un sistema. Un ecosistema interconnesso, composto da competenze diverse e complementari, in cui ogni elemento esiste grazie alla relazione con gli altri. Ogni prodotto nasce da una connessione, ogni innovazione da una conversazione, ogni successo da un percorso fatto di intuizioni, tentativi, scelte e collaborazioni spesso invisibili.

In questo scenario, Cosmoprof si conferma come l’infrastruttura globale che connette l’intera filiera cosmetica: il punto di incontro in cui supply chain, brand, canali distributivi, mercati, istituzioni, media e professionisti dialogano, generando valore per l’intero settore.

“Il sessantesimo anniversario rappresenta per Cosmoprof Worldwide Bologna non soltanto un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per riflettere su ciò che ha reso possibile questo percorso e su ciò che continuerà a guidare l’evoluzione della nostra industria”, dichiara Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Con The Invisible Beauty vogliamo spostare lo sguardo oltre ciò che è immediatamente visibile e riconoscere il valore delle persone, delle competenze, delle relazioni e dei processi che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore. È proprio questa dimensione collettiva che Cosmoprof rappresenta da sessant’anni: un network globale in cui l’incontro e il confronto generano nuove opportunità, innovazione e futuro.”

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz