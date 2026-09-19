Cosmetica: D’Angelo-Valente (Henkel), ‘La bellezza è sempre meno legata ad un modello da seguire’

(Adnkronos) – “Oggi la bellezza è sempre meno legata ad un modello da seguire e sempre più alla possibilità di esprimere chi si è”. Sono le parole di Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing & Media di Henkel Consumer Brands WE South, intervenuta al talk “Bellezza Senza Filtri”, che ha inaugurato il Beauty Cube in occasione del lancio di Syoss nel mercato Hair Care, con la partecipazione straordinaria di Giulia De Lellis e della comica e content creator Giada Parisi.

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