Cosmetica, dal 13-15 luglio al via Cosmoprof North America Las Vegas

(Adnkronos) – Continua il viaggio di Cosmoprof nel mondo: da Bologna la manifestazione per l’industria cosmetica sbarca in questi giorni negli Stati Uniti. Dal 13 al 15 luglio, Cosmoprof North America Las Vegas riunirà aziende, brand, buyer e professionisti per tre giornate dedicate all’innovazione, al networking e allo sviluppo del business. Attesi oltre 26.000 operatori e distributori per i mercati dell’America settentrionale, con 950 aziende che presenteranno le proprie novità.

“L’appuntamento di Las Vegas conferma il ruolo del network Cosmoprof come piattaforma globale di riferimento per l’industria beauty. Inoltre, è una tappa fondamentale per presidiare gli Stati Uniti d’America, che oggi è il primo mercato per il comparto cosmetico al mondo”, dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

Per le aziende italiane “la tappa di Las Vegas costituisce un’opportunità concreta per consolidare la propria presenza negli Stati Uniti, sviluppare nuove relazioni commerciali e intercettare le tendenze che stanno trasformando il comparto beauty”. Gli Stati Uniti si confermano infatti il primo mercato mondiale della cosmetica per valore dei consumi e uno dei principali motori dell’innovazione del settore. La domanda crescente di prodotti ad alte prestazioni, formulazioni innovative, soluzioni sostenibili, packaging evoluti e servizi di produzione conto terzi rende il mercato americano un partner strategico per la filiera italiana, riconosciuta a livello internazionale per qualità, ricerca, capacità manifatturiera e flessibilità produttiva.

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