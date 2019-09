La Commissione Europea ha aperto un bando relativo alla realizzazione di progetti per lo scambio di buone pratiche e la formazione sull’accesso a sistemi di cura alternativi per i minori migranti.

Il programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) risponde all’obiettivo europeo di istituire una politica comune sull’asilo e sull’immigrazione per favorire la creazione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia europea.

Obiettivi

L’obiettivo del presente bando è finanziare progetti transnazionali che si focalizzano sullo scambio di buone prassi e sulla formazione tra gli Stati Membri per il supporto all’implementazione, accrescimento e miglioramento dei sistemi di cura alternativi e non istituzionalizzati per i minori migranti.

Soggetti proponenti

Possono presentare il progetto: enti pubblici o organizzazioni non profit, organizzazioni internazionali.

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti di 2 Paesi membri dell’UE.

Attività

I progetti possono prevedere le seguenti attività:

Scambi di buone prassi, formazione o supporto logistico per l’implementazione, lo sviluppo e il miglioramento di sistemi di cura alternativi per i minori migranti: assistenza rafforzata, cura in famiglia, vita indipendente.

Scambi di buone prassi, formazione o supporto logistico per lo sviluppo e miglioramento di sistemi alternativi alla detenzione.



Risorse disponibili

Per questa call è stato stanziato un budget di 1.700.000 Euro.

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 300.000 Euro e superiore a 600.000 Euro.

Il cofinanziamento dell’Unione Europea non può essere superiore al 90% dei costi eleggibili del progetto.

Modalità di partecipazione

Il progetto potrà avere una durata massima di 24 mesi.

È possibile presentare domande entro il 31 gennaio 2020 alle ore 17