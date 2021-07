Il 6G potrà estendere e per così dire amplificare tecnologie all’avanguardia come l’AI, la robotica e l’automazione in dimensioni sempre più nuove.

Il 5G non è ancora diffuso ovunque a livello globale, ciò non toglie che in molti già si interroghino su cosa potrà significare per il nuovo standard e per il mondo della tecnologia tout court l’avvento del 6G.

Il 5G non è ancora diffuso in maniera capillare ovunque, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Ciò non toglie che si possa già fare qualche ipotesi su cosa implicherà l’avvento del 6G per il suo predecessore tecnologico. E non si tratta di un’operazione peregrina, perché nel mondo della tecnologia si lavora costantemente per il futuro.

Anche se tutto ciò che sappiamo del 6G è soltanto teorico, di certo quel che si sa è che sarà un’estensione, un prolungamento del 5G.

Il 6G potrà estendere e per così dire amplificare tecnologie all’avanguardia come l’AI, la robotica e l’automazione in dimensioni sempre più nuove.

Ma vediamo come potrebbe differire dal 5G.

L’evoluzione delle reti cellulari (dal 0G al 6G)

La prima trasmissione wireless della storia ebbe luogo nel 1895. Un inventore italiano, Guglielmo Marconi, trasmise il codice morse in modalità wireless per 3,4 chilometri utilizzando onde radio. Quasi un secolo dopo, nel 1973, furono presentati i primi telefoni cellulari senza fili, denominati telefoni cellulari 0G. Questo è stato un momento cruciale per le comunicazioni wireless.

Subito dopo questa invenzione di Martin Cooper, un ingegnere di Motorola, le società di telecomunicazioni hanno iniziato a sviluppare la rete mobile “1G” di prima generazione. Aveva una larghezza di banda di 30kHz e una velocità di 2,4Kbps che consentiva solo chiamate vocali. Sebbene 1G avesse una qualità vocale scadente e una capacità limitata, è stato utilizzato fino al 1991.

Lasciando indietro 1G, i telefoni cellulari 2G sono arrivati ​​sul mercato negli anni ’90, consentendo agli utenti di inviare SMS, e-mail e persino di navigare in Internet a velocità inferiori. Ha offerto larghezze di banda da 30kHz a 200kHz; i continui progressi hanno aumentato la velocità a 384 Kbps.

Da qui in poi, i progressi nella tecnologia wireless sono andati a gonfie vele e abbiamo visto una nuova generazione ogni decennio. Il 3G si è esteso oltre il 2G, con velocità oltre 50 volte superiori che hanno facilitato le videochiamate e le applicazioni basate su Internet. Quindi, il 4G è arrivato con velocità da 50 a 500 volte superiore a quello del 3G con latenza inferiore e video HD.

Ora abbiamo il 5G con una velocità di picco di 20 Gbps, con Qualcomm che afferma che il 5G trarrà vantaggio dall’integrazione di IoT, automazione e realtà estrema (XR). Alla fine, il 6G supererà il 5G, rendendo possibili anche le imprese tecnologiche più impensabili. Diamo ora un’occhiata più da vicino a cos’è il 6G e ai potenziali vantaggi che offre.

Cos’è il 6G?

Il 6G emergerà come la sesta generazione di comunicazioni wireless che succederà alla tecnologia wireless 5G, che non è ancora sfruttata in molti paesi. Il 6G utilizza onde ad alta frequenza (THF), note anche come onde sub-millimetriche, per raggiungere velocità 100 volte superiori al 5G, che, in confronto, utilizza onde millimetriche (mmWave).

Abilitando il 6G, la latenza dovrebbe essere inferiore a un microsecondo con una maggiore larghezza di banda per consentire una connettività avanzata. In altre parole, questa tecnologia di nuova generazione è destinata a colmare il divario tra il mondo digitale e quello reale.

Nel suo evento “Samsung Networks: Redefined”, Samsung afferma di aver già compiuto progressi significativi nella sua roadmap di un’esperienza iperconnessa tramite 6G, raggiungendo 50 volte la velocità e un decimo della latenza del 5G.

6G per aprire nuovi orizzonti

Oltre a velocità insondabili e latenze di microsecondi, si prevede che il 6G sia altamente affidabile e supporti un’enorme quantità di elaborazione dei dati in tempo reale, facilitando il lavoro con i big data.

Sarà il prodotto di progressi integrati nelle comunicazioni wireless e in altre tecnologie come il rilevamento, l’imaging, la visualizzazione e l’intelligenza artificiale. Oltre ad ottimizzare tecnologie autonome, questi sono alcuni dei progressi a cui la tecnologia wireless terahertz di nuova generazione potrebbe dare origine.

Realtà immersiva estesa (XR)

Realtà estesa (XR) è un termine che incapsula Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (MR). XR aprirà nuove porte in vari campi, tra cui intrattenimento, medicina, scienza, istruzione e industria manifatturiera.

Il concetto ha guadagnato popolarità quando è arrivato il 5G, ma a causa delle attuali limitazioni hardware e della mancanza di funzionalità wireless, il 5G non sarà in grado di supportare XR. È qui che il 6G colma le lacune. Si prevede che l’hardware necessario sarà disponibile allorché il 6G verrà distribuito e combinato con entrambi, XR diventerà una realtà.

Ologrammi mobili

I progressi nel rendering ad alta risoluzione, nei display indossabili e nelle reti wireless ultraveloci consentiranno ai dispositivi mobili di visualizzare ologrammi. La visualizzazione olografica richiede un’elevata velocità di trasferimento dei dati, fornita dal 6G.

Alla luce di quanto sopra, potresti chiederti quanto sarebbe realistica questa tecnologia. Anche se non lo sappiamo ancora con certezza, la nostra ipotesi migliore è che sarà simile a ciò che Google ci ha mostrato con la sua nuova iniziativa Project Starline al Google I/O Keynote 2021.

Per mettere questo in prospettiva, un ologramma su un dispositivo mobile con display da 6,7 pollici richiede una velocità di 580 Gbps, che è possibile solo con il 6G. Per renderlo possibile, i progressi nell’intelligenza artificiale possono rivelarsi utili nella compressione, estrazione e rendering dei dati olografici.

Replica digitale, le potenzialità del digital twin

Una replica digitale è una copia virtuale di un’entità fisica reale che agisce come un gemello digitale in tempo reale. Attraverso i gemelli digitali, gli utenti saranno in grado di osservare, monitorare ed esplorare le entità reali in un ambiente virtuale senza vincoli spaziali e temporali.

Con XR e display olografici combinati, gli utenti possono andare oltre l’osservazione e interagire con detti gemelli digitali. Attraverso l’integrazione della robotica e della replica digitale, gli utenti possono spostare fisicamente un robot nel mondo reale controllando virtualmente il suo gemello digitale.

Sebbene sia difficile spiegare tutto data la natura altamente innovativa di questa tecnologia, la replica digitale aprirà la strada a progressi rivoluzionari in vari campi.

Quali sfide deve superare il 6G?

Il 6G cambierà il modo in cui percepiamo le informazioni, comunichiamo con persone e macchine e sperimentiamo la vita. Per ottenere tutto questo e altro, sono necessari enormi miglioramenti nell’hardware e nelle capacità di elaborazione dei telefoni cellulari e prestazioni di rete estese rispetto al 5G.

La sfida più grande per il 6G è contrastare l’assorbimento atmosferico e la grave perdita di percorso delle onde terahertz. Anche le attuali reti 5G affrontano questo problema: gli utenti hanno segnalato una perdita di segnale quando ostruiti da un albero o da un edificio.

Il white paper 6G di Samsung menziona diverse tecnologie “candidate” che possono potenzialmente risolvere questo problema. Alcune di queste tecnologie includono la topologia di rete di tipo mesh, la condivisione spettrale, l’intelligenza artificiale completa e altre nuove tecnologie.

6G e sostenibilità

Con il cambiamento climatico che diventa una questione globale sempre più complessa, è fondamentale compiere progressi sostenibili. Per fortuna abbiamo delle buone notizie. Secondo il World Economic Forum, le tecnologie digitali, incluso il 5G, potrebbero ridurre le emissioni mondiali del 15% entro il 2020. E con maggiori standard di efficienza e sostenibilità, il 6G punta più in alto.

Si prevede che il 6G svolga un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. La virtualizzazione consentirà la produzione e il consumo sostenibili delle risorse energetiche. L’iperconnettività e l’accesso alle informazioni fornite dal 6G miglioreranno gli standard di vita in tutto il mondo.

6G: la fantascienza diventa realtà?

Il 6G è ancora un territorio in gran parte non sfruttato, e per una buona ragione. Certo, ha una lunga lista di sfide da superare e non ci arriverà presto, ma i vantaggi che offre sono troppo rivoluzionari per non parlarne.

Il 6G aggiungerà una dimensione completamente nuova alle tecnologie emergenti esistenti come cloud gaming, cloud storage, VR, AR e simili. Ancora più importante, aiuterà a far emergere nuove tecnologie come XR, display olografici e replica digitale, un passo inevitabile nel futuro della tecnologia wireless.