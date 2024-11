Cosa significa la vittoria di Donald Trump per l’AI

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Con la vittoria elettorale del 2024, Donald Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca in un contesto in cui l’intelligenza artificiale (AI) è in piena espansione.

Il settore vede voci influenti come Elon Musk e Dario Amodei ipotizzare che entro il 2026 l’AI potrebbe superare l’intelligenza umana. Trump ha espresso pareri contrastanti sull’AI, definendola sia un ‘superpotere’ che una minaccia.

Uno dei primi passi della sua amministrazione potrebbe essere l’abrogazione dell’ordine esecutivo di Joe Biden sull’AI, firmato nel 2023, che includeva norme su diritti civili e privacy. Tuttavia, alcune disposizioni sulla sicurezza nazionale potrebbero essere mantenute.

La futura amministrazione Trump potrebbe accentuare la competizione con la Cina, mantenendo restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori per limitare l’accesso cinese a tecnologie avanzate. L’AI open-source rappresenta un altro punto di dibattito: alcuni repubblicani sono favorevoli alla sua diffusione, mentre altri, più attenti ai rischi strategici, suggeriscono restrizioni.

L’istituzione dell’AI Safety Institute, promossa da Biden, potrebbe essere rivista o sostenuta solo parzialmente. Esperti come Samuel Hammond ritengono che una parte significativa del Partito Repubblicano veda l’AI come un’opportunità strategica e di sicurezza, ma resta incerto come le politiche di Trump si allineeranno tra innovazione e regolamentazione.

La canzone finale dei Beatles, restaurata grazie all’AI, è candidata ai Grammy

La leggendaria band dei Beatles ha ricevuto una doppia candidatura ai Grammy quasi 50 anni dopo lo scioglimento ufficiale del gruppo. Il brano intitolato ‘Now and Then’, pubblicato nel novembre 2023, è stato restaurato utilizzando tecnologie basate sull’AI ed è in lizza per il premio ‘Record of the Year’, competendo con artisti contemporanei come Beyoncé, Billie Eilish e Taylor Swift.

È anche nominato per la ‘Miglior performance rock’ in una categoria che include Green Day e Pearl Jam. La canzone ha avuto origine da una demo registrata da John Lennon negli anni ’70 e proposta negli anni ’90 ai tre membri sopravvissuti dei Beatles per l’inclusione nel progetto Anthology.

Tuttavia, all’epoca non fu possibile realizzarla a causa dei limiti tecnologici nella separazione di voce e pianoforte. Nel 2021, grazie al regista Peter Jackson e al suo team, l’uso dell’apprendimento automatico ha permesso di isolare gli elementi sonori, consentendo a Paul McCartney e Ringo Starr di completare il brano.

Le regole dei Grammy stabiliscono che solo i creatori umani possano concorrere, ma le opere con elementi di AI sono accettate nelle categorie pertinenti. I vincitori saranno annunciati durante i Grammy Awards 2025, in programma per il 2 febbraio.

