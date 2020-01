Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Sicuramente le vendite dei top di gamma “made in Google” non sono state esaltanti, ma il Google Pixel 3a, come abbiamo già visto lo scorso anno, è senza ombra di dubbio il re dei dispositivi di fascia media, uno degli smartphone più azzeccati del 2019: a meno di 400 euro è possibile acquistare un prodotto affidabile, con un’esperienza Android pura e con una delle migliori fotocamere mai montate su uno smartphone, grazie soprattutto all’eccezionale lavoro a livello software di Google.

Da questi primi sprazzi del 2020, però, si rincorrono le voci sul suo diretto successore, il Google Pixel 4a: che cosa sappiamo finora?

Le possibili caratteristiche del Google Pixel 4a

Per ora non sono state diffusi dati e conferme ufficiali, ma già nella prima settimana dell’anno il rilascio di alcune cover dedicate per il prossimo Googlefonino di fascia media hanno amplificato le discussioni sul prodotto: sul lato posteriore vi sarebbero delle similitudini rispetto al fratello maggiore, tranne che per l’area fotocamera, sempre quadrata ma con un solo sensore (al contrario dei tre presenti nell’ultimo top di gamma), e per la presenza del sensore di impronte digitali, proprio come il 3a.

Sulla parte frontale, invece, il Google Pixel 4a dovrebbe essere differente: le cornici ridotte al minimo e il foro della fotocamera su un lato, come i primi render e rumors di 91mobiles ipotizzano, ricorderebbero da vicino il form factor del Samsung Galaxy S10e.

Le indiscrezioni sulle specifiche, però, non si soffermano solamente al design. Secondo fonti considerate attendibili, pare che il nuovo mid range di Google sia dotato di:

display AMOLED da 5,7 pollici (non si conosce ancora la risoluzione), senza il refresh a 90Hz e il Soli radar chip del Pixel 4;

fotocamera posteriore singola da 12 Megapixel e LED flash;

memoria da 64 GB oppure 128 GB;

RAM da 4 GB (nel modello da 64 GB) o da 6 GB (nella variante da 128 GB);

processore Qualcomm Snapdragon 730 oppure 765;

scocca in policarbonato;

ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie;

porta USB Type-C.

Una parte di rumors, inoltre, è convinta che quest’anno verrà rilasciato un solo modello e non una versione XL, come per i predecessori.

Google Pixel 4a prezzo: quale potrebbe essere?

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, pare non vi siano dubbi: Google lancerà il nuovo Pixel 4a a partire da 399 euro, proprio come il Pixel 3a dello scorso anno. Una scelta che si è rivelata vincente lo scorso anno ma che, se la scheda tecnica appena vista venisse confermata, potrebbe non convincere tutti.

Analizzando i dati delle specifiche, infatti, più che un fratello minore del Pixel 4 sembrerebbe un Pixel 3a su un design più moderno e svecchiato, in linea con i trend estetici più recenti e con le preferenze degli utenti.

A livello di caratteristiche e prestazioni, però, potrebbero non esservi novità tali da permettere a Google di cavalcare ancora l’onda positiva che si è generata con il lancio del 3a.

A questa fascia di prezzo o addirittura a meno, infatti, la concorrenza si sta facendo estremamente aggressiva e Google dovrà necessariamente proporre qualcosa in più di un semplice restyling o della “solita”, benchè ottima, fotocamera singola. Basti pensare che su questa soglia o addirittura a meno è possibile trovare online l’Oppo Reno 2 (disponibile anche sul listino di diversi operatori, con la formula a rate o con tariffe con smartphone compreso), l’LG G8s e lo Xiaomi Mi 9T, tra migliori prodotti attualmente in commercio tenendo in considerazione il prezzo.

Quando verrà annunciato

Insomma, vedremo se le indiscrezioni hanno dimenticato qualcosa o se, invece, il Google Pixel 4a confermerà le specifiche svelate in queste settimane, riuscendo comunque a ritagliarsi uno spazio su un mercato sempre più affollato. Per quanto dovremmo attendere ancora? Sempre secondo i rumors l’annuncio dovrebbe avvenire in primavera, probabilmente a maggio, in occasione dell’evento Google I/O.