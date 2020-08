Cosa guardare in Tv: Yesterday – il film, su Sky Cinema

Yesterday merita di essere visto per diversi motivi, uno dei quali è quello di essere stato diretto dal geniale Danny Boyle di The Millionaire e Trainspotting.

E voi lo sapete chi erano i Beatles?

No, non è un brano degli Stadio, ma il tema dominante di questo film originale, divertente e pieno d’amore per la musica e per i 4 baronetti di Liverpool che trovate ora su Sky cinema.

Yesterday merita di essere visto per molti motivi, uno dei quali è quello di essere stato diretto dal geniale Danny Boyle di The Millionaire e Trainspotting che questa volta si è cimentato, con coraggio, in un film tutto incentrato sulle musiche dei Beatles fatte interpretare, senza creare un effetto horror per gli appassionati, da un garbato, bravo ed empatico ma semi sconosciuto Himesh Patel.

Yesterday: trama

Ma il motivo trainante della storia è immaginare un mondo dove non siano mai esistiti i Beatles ed è quello che capita a Jack Malik (Himesh Patel), un giovane cantautore sfigato che vive in una piccola cittadina di mare inglese, che non riesce a sfondare e in cui nessuno crede, in primis la sua buffa famiglia, e che ha una sola fan, la sua adorante e adorabile manager improvvisata Ellie (Lyly James).

Jack una sera rientrando a casa con la sua bici, viene investito da un autobus a causa di uno strano blackout elettrico che spegne l’intero pianeta per pochi secondi. Al suo risveglio si ritrova ammaccato, con dei denti saltati ma soprattutto scopre con assoluto stupore, che si è risvegliato in un mondo in cui nessuno ha mai conosciuto i Beatles. Non ve ne è traccia da nessuna parte, neanche su Google, solo lui si ricorda di loro e delle loro mitiche canzoni.

Dopo un primo momento di comprensibile sconcerto, Jack inizia, incoraggiato da Ellie, a suonare e cantare in pubblico le mitiche canzoni della band inglese e viene notato da Ed Sheeran , che nel film interpreta se stesso, che si innamora della sua bravura e dei testi che scrive Jack (così crede), e che lo introduce nel mondo della musica internazionale.

E qui inizia la strana avventura di Jack in cui non manca una tenera storia d’amore…

Yesterday: su Sky Cinema

YESTERDAY è una commedia musicale, piacevole e divertente. Il film è uscito in Italia il 26 settembre 2019 e ha avuto un discreto successo al botteghino.

Il costo dei diritti musicali ha pesato consistentemente sul budget del film, che comunque ha avuto l’approvazione dei membri sopravvissuti della band e degli eredi.

Il film non ha la pretesa di approfondire temi e personaggi ma si fa seguire con divertita curiosità e ad alcuni farà sicuramente ricordare Massimo Troisi che, molti anni prima, nel suo mitico film “Non ci resta che piangere” intona proprio “Yesterday” come se fosse sua.

Ora potete trovarlo su Sky Cinema, ma non fatevi trarre in inganno da un cast anonimo, un titolo che non rimanda subito al mitico brano dei Beatles e che si confonde nella moltitudine di prodotti offerti dalle varie piattaforme, guardatelo e non vi pentire di averlo visto. Se poi appartenete, anagraficamente e culturalmente alla Beat generation, non perdetelo. Un tuffo nelle mitiche canzoni dei Beatles, un omaggio originale e non stucchevole ai 4 baronetti inglesi, che negli anni 60’ hanno cambiato la storia della musica.

Da vedere. Per tutti. Per gli appassionati di musica e dei Beatles in particolare, da non perdere.

Buona visione!