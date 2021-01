Cosa guardare in Tv: Mina Settembre

Inizia con un brutto e inaspettato (e quando mai uno se lo aspetta?) tradimento subito dal marito CLAUDIO (Giorgio PASOTTI) il racconto di MINA SETTEMBRE.

E subito le vuoi bene.

Anche perché, come si può non volere bene a Serena ROSSI alias MINA SETTEMBRE?

MINA SETTEMBRE è una serie tv liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”, editi da Sellerio.

Una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. La serie è scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta. Dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco.

Sei appuntamenti, sei prime serate. Le prime due serate andranno in onda il 17 e il 18 gennaio su RAIUNO per poi proseguire nell’appuntamento, la domenica. Ovviamente potete trovare tutte le puntate anche su RAIPLAY.

Ma chi è Mina?

Innanzitutto Mina vive e lavora a Napoli. E’ napoletana, e la citta di Napoli con le sue mille sfaccettature e mille anime è insieme a lei è la protagonista di questa storia.

Mina, ha lasciato lo studio da psicologa al Vomero, con un colpo di testa che ancora paga (economicamente), ma che le ha permesso di seguire la sua vera vocazione e diventare un’appassionata assistente sociale.

Indossa sempre un cappottino rosso, simbolo del suo grande cuore e quando si muove tra i vicoli di Napoli, si nota e si percepisce la sua presenza.

Mina è sempre alla ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e si dedica anima e corpo ai casi, sempre molto complessi, che deve affrontare nel suo consultorio nel centro storico di Napoli, cuore pulsante della città, ma anche zona difficile e problematica, dove spesso si vive al limite della legalità.

Spesso si tratta di guai seri: dal ragazzino trascinato nella malavita, dall’amante di un boss in pericolo di vita, al padre di famiglia che ha perso il lavoro e rischia di non rivedere più i suoi figli.

Mina ha anche perso da poco il padre tanto amato. Un lutto che fa fatica a elaborare. E questo fatto e il nuovo lavoro, l’ hanno cambiata profondamente e forse hanno spiazzato CLAUDIO che, magistrato in carriera e uomo tutto d’un pezzo, si è sentito abbandonato, forse dimenticato e ha cercato in una storia superficiale e sbagliata, quelle attenzioni che Mina non riusciva più a dargli. Ma Claudio è sempre innamorato di lei e fa di tutto per riconquistarla.

Ma nel consultorio è arrivato un affascinante ginecologo DOMENICO (Giuseppe ZENO) che da subito instaura con Mina un rapporto di complicità. Come si evolverà il loro rapporto?

Mina ha anche una madre dispotica OLGA (Marina CONFALONE) con cui ha un rapporto fortemente conflittuale, appesantito dal fatto che, dopo la separazione da Claudio, è tornata a vivere con lei.

Ma per fortuna ha le sua amiche del cuore, la solida IRENE (Christiane FILANGIERI) e la frivola TITTI (Valentina D’AGOSTINO). Insieme sono una squadra, una specie di Comitato femminile; si raccontano tutto e sono sempre pronte a risolvere, insieme, i problemi dell’una o dell’altra.

Tiziana ARISTARCO ha diretto con un taglio cinematografico e con grande amore questa fiction, superando le difficoltà dovute al Covid (la produzione si è interrotta per 3 mesi) anche grazie all’amicizia e alla fiducia che si sono da subito instaurate con la brava e solare Serena Rossi, come lei stessa racconta. Il rapporto con Napoli, città che non conosceva bene e da cui è rimasta affascinata, hanno fatto il resto.

Tra gli altri interpreti Nando PAONE (nel ruolo di Rudy TRAPANESE), Massimo WERMULLER (nel ruolo del Generale), Davide DEVENUTO (nel ruolo di Paolo) e molti altri.

MINA SETTEMBRE è un dramedy sentimentale con risvolti comedy, da vedere, per tutti.

Buona visione!