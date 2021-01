Cosa guardare in Tv: His Dark Materials, seconda stagione

Andato in onda su Sky Atlantic nel faticoso Natale 2020, His Dark Materials 2 è un fantasy molto impegnativo da un punto di vista produttivo e complesso dal punto di vista narrativo, e forse, almeno con la fantasia, chi lo ha visto o lo sta vedendo, è riuscito viaggiare un po’.

Bella, un po’ dark e un po’ gotica la prima serie, più calda, meno movimentata ma più affascinante questa seconda stagione.

Un prodotto fantasy per ragazzi che può piacere anche agli adulti o almeno a chi, come me, ama molto il genere fantasy. Ed eccomi qua!

Sette episodi da 50’ l’uno.

L’ultimo episodio andrà in onda lunedì 11 gennaio.

Prodotta da HBO e BBC, HIS DARK MATERIALS è tratto dalla trilogia best seller di Philip PULLMAN.

La prima stagione si basa sul romanzo LA BUSSOLA D’ORO (Northern Lights 1995), da cui nel 2007 è stato tratto il film omonimo di Chris Weitz con Nicole Kidman e Daniel Craig, mentre questa seconda stagione si riferisce al secondo libro LA LAMA SOTTILE(The subtle knife1997). Il terzo libro IL CANNOCCHIALE D’AMBRA (the Amber spyglass 2009) darà vita alla terza stagione appena annunciata.

Chi ha seguito la prima stagione ha già conosciuto LYRA BELACQUA (la giovane e brava Dafne Keen), la protagonista, i suoi orsi corazzati , le streghe e i deliziosi daimon, gli animaletti parlanti che rappresentano l’alter ego degli umani e che li seguono ovunque cambiando anche forma fintanto che sono adolescenti. Avranno già preso conoscenza della profezia in cui LYRA è coinvolta e anche della polvere, l’ignota sostanza che scende dal cielo; del mondo parallelo in cui l’ordine, la scienza e il progresso è gestito dal severo e pericoloso Magisterium, un’organizzazione ecclesiastica dittatoriale, acritica e scettica che non ammette altre verità e altri mondi all’infuori del suo.

Avrà anche conosciuto la perfida e affascinante MARISA COULTER (la brava Ruth Wilson), potente agente del Magisterium .

Inizia con LYRA e WILL PARRY (Amir Wilson) nella città fantasma di Cittagazze la seconda serie di HIS DARK MATERIALS.

Una affascinante città deserta dal vago sapore mediterraneo.

La Torre degli Angeli a Cittàgazze sembra si ispiri alla Torre degli Asinelli di Bologna.

Scenografie raffinate e una fotografia straordinaria rendono magico e rarefatto il contesto in cui si muovono i due ragazzi, dando a questa stagione più spazio alle atmosfere e ai sapori, che all’azione e alle lotte fra orsi della prima .

Cittagazze è stata completamente ricostruita dalla produzione, dopo aver visitato più di 100 città nel mondo, ed è stata curata fin nei minimi dettagli e si vede.

Il grande impegno produttivo è evidente sin dalla prima serie per cui sono stati necessari 6 mesi di animazione, 1500 scene con le varie creature animate, aver creato 50 daimon e ben 3 ore di effetti visivi : praticamente un film in computer grafica. BRIAN FISHER è stato il mago degli effetti speciali.

La continua contrapposizione tra Bene e Male, dove la ricerca del bene è affidata ai ragazzi mentre il Male è gestito dagli adulti (anche se non tutti gli adulti sono cattivi), la profezia secondo cui da Lyra dipende la salvezza di tutti i mondi e la restituzione del libero arbitrio, angeli, streghe, animali parlanti, mondi paralleli e il Magisterium, sono gli elementi principali e trainanti di questa grande e magica avventura.

Per la trama nel dettaglio consiglio di vedere la serie o leggere i libri.

Se iniziate a guardarla, non vi distraetevi neanche per un momento, perché potreste perdere elementi importanti della storia.

Per gli appassionati di dettagli sugli effetti speciali e produzione consiglio i due specials su SKY Atlantic in coda alle puntate.

A tutti, Buona visione!