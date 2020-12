Cosa guardare in Tv a Natale: “I Delitti del BarLume”

In attesa dei due nuovi episodi dell’ottava serie, in arrivo l’11 e 18 gennaio su Sky Cinema, riguardiamo o guardiamole se le abbiamo perse, tutte le 7 divertenti serie de I delitti del BarLume.

E’ stato per tutti un anno difficile questo 2020 e non ne siamo ancora usciti purtroppo, ma nell’approssimarsi delle festività natalizie, con la fantasia e con l’aiuto di film e serie tv che le varie piattaforme ci offrono, cerchiamo di abbandoniamoci un po’ al sorriso.

Facciamolo ad esempio con I delitti del BarLume.

I Delitti del Barlume è una produzione originale Sky Italia, in coproduzione con Palomar, tratta dai fortunati romanzi di Marco Malvaldi (oltre un milione di copie vendute) e diretta dal bravo Roan Johnson.

La produzione è iniziata nel 2013 e al 2019 ne sono state prodotte 7 stagioni, 2 film a stagione per un totale di 14 episodi da 90’ circa l’uno, disponibili on Demand su Sky, per una scorpacciata di buonumore toscano a tinte gialle.

La serie infatti, è ambientata a Pineta, immaginaria cittadina di mare toscana, e racconta le vicende di Massimo Viviani (Filippo Timi) scontroso barista e proprietario del Bar Lume, dalla vita sentimentale complicata. In realtà la vera passione di Massimo è fare l’investigatore. In ogni puntata infatti, Massimo è alle prese con i casi di misteriosi delitti che avvengono a Pineta, e che, grazie al suo intuito e ai suggerimenti che derivano dalle chiacchiere con i quattro anziani frequentatori del suo bar, i Bimbi come li chiama lui, riesce sempre a e a risolvere insieme al Commissario di Polizia Vittoria Fusco ((Lucia Mascino) con cui ha un rapporto di grande complicità e amicizia .

Intorno a Massimo ruotano i personaggi :

I 4 pensionati-detective clienti fissi del bar: Emo Bandinelli, (Alessandro Benvenuti), Aldo Griffa (Massimo Paganelli), Gino Rimediotti (Marcello Marziali), Pilade Del Tacca ( Atos Davini), Tiziana Guazzelli detta “Tizi” (Enrica Guidi) l’avvenente banconiera e poi socia del BarLume.

Marco Pardini detto “Marchino” (Paolo Cioni) Ex marito della “Tizi” e barista al BarLume.

Tutti bravi e simpaticissimi.

Nella 5° stagione sono arrivati :

Giuseppe Battaglia detto “Beppe” interpretato dal bravo Stefano Fresi fratellastro di Massimo, e l’assicuratore veneto Pasquali interpretato da un irresistibile ed esilarante Corrado Guzzanti.

Tutti gli attori danno prova tra loro, di una sintonia e naturalezza che riescono a trasmettere allo spettatore e che rende il prodotto molto godibile e divertente.

La regia riesce a portarti nella dimensione un po’ rarefatta del piccolo paese tra gli amici, gli amori, le invidie e i pettegolezzi da Bar.

Gli episodi sono autoconclusivi ma una lieve linea orizzontale attraversa tutti i personaggi e ne modifica man mano le storie.

Da vedere in compagnia o da soli ma in totale serenità.

Buona visione !