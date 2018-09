Si tratta del primo telefono Lenovo (e Motorola) dotato di sistema operativo Android One, la nota piattaforma mobile in una versione “pura”, senza customizzazioni o software inutili preinstallati.

Potrebbe arrivare alla fine di quest’anno nel nostro paese il nuovo smartphone Motorola One, dispositivo annunciato all’inizio di settembre durante l’IFA di Berlino. Si tratta del primo telefono Lenovo (e Motorola) dotato di sistema operativo Android One, la nota piattaforma mobile in una versione “pura”, senza customizzazioni o software inutili preinstallati.

Android One: esperienza “pura” e supporto prolungato

Oltra una maggiore leggerezza e a prestazioni di ottimo livello, Android One garantisce anche un supporto ufficiale nel tempo, con un minimo di due anni di aggiornamenti garantiti, anche nei telefoni che non fanno parte dei top di gamma.

Display ampio e notch

Ma concentriamoci sul Motorola One, il prodotto in arrivo anche sul nostro mercato, partendo dal design, non troppo distante rispetto ad altri terminali lanciati quest’anno, con il display sempre più protagonista e il tanto amato/odiato notch nella parte superiore. Lo schermo è un 5,9 pollici con risoluzione HD+, in formato 19:9. Nel notch, oltre ai vari sensori, è presente una fotocamere frontale da 8 Megapixel.

Nella parte posteriore, oltre al sensore di impronte digitali, troviamo un doppio sensore fotografico, composto da due moduli di 13 Megapixel, LED flash, funzionalità per il videorecording (fino al 4K a 30 fps ma anche Full HD a 60 fps) e una serie di features ormai quasi sempre presente nei dispositivi attuali, come ad esempio il timelapse, lo slow motion, cinemagraph, etc… La scocca è in policarbonato, che rende forse meno “premium” il terminale ma decisamente più resistente.

Connettività completa

Per quanto riguarda la connettività, il Motorola One è da considerare un prodotto completo: supporta le reti LTE (Cat.4), il Wifi (dual band), il Bluetooth 5.0, l’NFC, il GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo e il collegamento via cavo USB Type C. Dovrebbe essere presente anche il jack da 3,5 mm per le cuffie.

Memoria, RAM e processore di buon livello

Il comparto memoria e processore del nuovo smartphone basato su Android One è di tutto rispetto: l’archiviazione interna è di 64 GB, espandibili grazie alle microSD, fino ad una capacità massima di 256 GB. L’utente, inoltre, potrà avere lo spazio illimitato in cloud per l’archiviazione delle proprie foto attraverso Foto di Google

Il processore scelto per questo terminale è un octa-core Qualcomm Snapdragon 625 a 2 GHz, mentre la RAM si attesta a 4 GB: sono numeri non paragonabili certo ad un top di gamma ma vi possiamo garantire che le prestazioni saranno di ottimo livello per la maggior parte degli utenti, tenendo anche conto, come abbiamo già segnalato all’inizio, della presenza di Android One.

Batteria con ricarica super rapida

Un altro punto di forza di Motorola One è senza dubbio la batteria da 3000 mAh, non tanto nella durata, abbastanza in linea con molti altri prodotti presenti sul mercato (circa una giornata in utilizzo), ma che, attraverso la tecnologia TurboPower, permette una ricarica super veloce, con un’autonomia di 6 ore in soli 20 minuti di collegamento.

Altre informazioni

La versione di Android scelta per questo dispositivo al momento del lancio è la 8.1 Oreo, ma presto arriverà l’aggiornamento all’ultima release della piattaforma, la 9 Pie (non è stata ancora svelata alcuna data ufficiale in merito ma dovrebbe essere tra i primi modelli che verranno aggiornati).

Tra le altre funzionalità degne di nota segnaliamo la presenza di uno speaker esterno, di Google Lens e di una radio FM.

Prezzo e lancio

Il Motorola One potrebbe essere disponibile in Italia già a partire dal mese prossimo, ad un prezzo di 299 euro: una cifra da fascia medio-economica, quindi, che potrebbe farsi più interessante in poco tempo, attraverso i numerosi sconti online e le tariffe con smartphone compreso proposte dagli operatori più interessanti.

L’unica colorazione disponibile pare sia la nera, ma attendiamo di avere maggiori informazioni in merito da parte del produttore non appena il dispositivo verrà lanciato sul mercato.