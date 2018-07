Un tablet di gran lunga più accessibile rispetto ai fratelli maggiori lanciati in questi anni, tanto che non sono in pochi a vedere nel Surface Go un prodotto una vera e propria risposta commerciale chiara all’ultimo iPad di casa Apple.

Anche se il mercato dei tablet, dopo un boom iniziale, si sta ridimensionando notevolmente, surclassati da smartphone sempre più ingombranti, le case produttrici investono ancora su questi dispositivi ad ampio schermo, lanciando spesso dei terminali interessanti: tra le ultime novità in ordine di tempo non possiamo non citare il nuovo arrivato della gamma Surface di Microsoft, ribattezzato Surface Go.

Un tablet, questo, che sta già facendo parlare di sé per il prezzo, di gran lunga più accessibile rispetto ai fratelli maggiori lanciati in questi anni, tanto che non sono in pochi a vedere nel Surface Go un prodotto una vera e propria risposta commerciale chiara all’ultimo iPad di casa Apple (la versione più economica lanciata di recente e compatibile con Apple Pencil, per intenderci).

Scheda tecnica Microsoft Surface Go

Con un peso che supera di pochissimo i 500 grammi e il display da 10 pollici, il device viene presentato come il Surface più piccolo e più leggero di sempre, da portare con sé in qualsiasi momento, sia per lavoro che per svago, senza alcun problema di autonomia. Ma vediamo più da vicino la scheda tecnica di questo nuovo dispositivo targato Microsoft.

Dimensioni di 245 x 175 x 8,3 mm e peso di 522 grammi;

display multitouch Gorilla Glass 3 “PixelSense” con diagonale da 10 pollici e una risoluzione di 1800 x 1200 pixel. La densità di pixel è di 217 ppi, non impressionante ma comunque buona, con una resa grafica soddisfacente;

supporto per le reti Wi-fi (non è disponibile una versione con supporto SIM, ma potrete sfruttare l’hotspot dello smartphone per condividere i GB delle vostre offerte Internet mobile anche con il Surface Go), connettività Bluetooth 4.1, Surface Dial e USB-C. Sono presenti anche il jack per le cuffie da 3,5 mm e 1 porta Surface Connect;

fotocamera posteriore da 8 Megapixel con autofocus, zoom digitale e funzioni per la videoregistrazione in Full HD a 1080p. La fotocamera frontale, invece, è da 5 Megapixel e anch’essa supporta i video a 1080p, anche effettuando videochiamate su Skype;

casse stereo da 2W con sistema Dolby Audio Premium;

memoria interna variabile a seconda del modello: 64 GB (eMMC) oppure 128 GB (SSD);

RAM da 4 o 8 GB, a seconda della versione di memoria scelta;

processore Intel Pentium Gold 4415Y e grafica Intel HD 615;

Sensori di luminosità, accelerometro, magnetometro e giroscopio;

sistema operativo Windows in versione S. Ricordiamo che questa versione della piattaforma software di Microsoft permette di installare solo le app presenti sull’app store ufficiale e di utilizzare gli accessori dichiaratamente compatibili con essa. Tuttavia, se si ha la necessità di installare software o utilizzare accessori “esterni” sarà possibile disattivare la modalità S in qualsiasi momento: la modifica sarà unidirezionale, nel senso che non sarà poi più possibile tornare indietro.

Supporto Surface Pen e lunga autonomia

Insomma, la scheda tecnica del tablet Surface Go è non è niente male: se a questa, inoltre, aggiungiamo anche il supporto a Surface Pen, la penna per Surface con oltre 4 mila livelli di sensibilità, la nuova cover con tastiera integrata disegnata ad hoc per le dimensioni del dispositivo, la presenza di un lettore di memorie esterno e e una batteria che permette di arrivare a circa 9 ore in riproduzione video continua, la cosa si fa ancora più interessante.

Il prezzo più basso di sempre per un Surface

In particolare, il Surface Go di Microsoft è ottimo se confrontato al prezzo con cui verrà commercializzato: attualmente è in preordine ad un costo di 459 euro per la versione con 64 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM, mentre la variante da 128 GB e 8 GB di RAM si attesta a 619,99 euro. Sono previsti, inoltre, degli sconti speciali per studenti, genitori e insegnanti.

Il Surface Go sarà disponibile tra breve, precisamente a partire da 27 agosto prossimo: riuscirà ad avere il successo sperato e a contrastare il dominio di iPad nel settore tablet? Lo scopriremo nei prossimi mesi. C’è da dire, comunque, che il Surface Go ha l’indubbio vantaggio di avere a bordo un sistema operativo tale e quale a quello desktop, al contrario di iPad che si appoggia alla piattaforma mobile iOS (nonostante quest’ultima sia stata migliorata notevolmente per l’uso su iPad).

Chi necessita di un dispositivo poco ingombrante per lavoro, senza troppi fronzoli e che abbia tutto il necessario per operare in mobilità, lo potrebbe trovare forse più interessante della concorrenza. Ma, ovviamente, il discorso è soggettivo ed è importate prendere in considerazione anche altre variabili. Surface Go o nuovo iPad? A voi la scelta.