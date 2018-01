offerte telefoniche Cosa Compro. Tutto compreso su smartphone e Internet a casa a 20 euro al mese con 3 Una delle offerte che vogliamo segnalarvi oggi è la 3 Christmas Special Edition ancora disponibile. Cosa Compro, Telecoms

di |

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Le festività si sono concluse già da qualche giorno ma tra le tariffe cellulari e Internet troviamo ancora delle promozioni particolarmente interessanti dedicate al Natale, che potrebbero addirittura rappresentare per molti una vera e propria alternativa alla rete fissa. Una delle più convenienti che vogliamo segnalarvi oggi è la 3 Christmas Special Edition, in particolare un pacchetto che unisce una sim H3G con tutto compreso (chiamate, sms e Internet) per smartphone e un piano dati con hotspot 3Cube a prezzo molto bassso.

Che cosa comprende la promozione natalizia 3 ancora disponibile

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio che cosa comprende e quanto costa l’abbinata All-In Master Special (questo il nome della tariffa cellulare) e 3Cube. L’offerta ha un costo totale di 20 euro al mese, 10 euro per il piano smartphone e 10 euro per l’offerta dati (al netto dei costi d’attivazione, che vedremo più avanti). Le caratteristiche dei due profili sono le seguenti:

All In-Master Special

E’ una versione speciale e a tempo limitato della tariffa All-In Master Special: offre minuti illimitati verso i fissi e i cellulari, senza scatto alla risposta, 1000 sms verso tutte le numerazioni e ben 30 GB di Internet. Particolare che rende ancora più interessante l’offerta è la presenza dell’opzione Giga Bank: grazie a questo sistema è possibile utilizzare i GB non consumati anche dopo la scadenza mensiile, accumulando dati fino al doppio di quanto previsto ogni 30 giorni dal piano (in questo caso, quindi, si potranno accumulare fino ad un massimo 60 GB inutilizzati, che potranno essere consumati nei mesi successivi).

Il costo di attivazione dell’offerta viene scontato a 3 euro e, inoltre, si riceveranno in omaggio ben 3 mesi di Netflix, per accedere all’ampissimo catalogo del servizio di streaming video e guardare serie TV, film, documentari e altri contenuti in esclusiva. La tariffa dovrebbe mantenere il prezzo bloccato, secondo quanto dichiarato dall’operatore sul sito ufficiale.

3Cube Special

Il pacchetto dati acquistabile in abbinamento alla All-In Master Special è il 3Cube Special: al costo di 10 euro al mese è possibile avere ben 50 GB di traffico Internet da utilizzare durante la giornata, anche in velocità LTE. Non solo: nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle 8 del mattino si potrà navigare illimitatamente, non consumando dati dal bundle compreso nel piano. Attivando questa offerta si riceverà un hotspot a partire da 0 euro d’anticipo e altri 3 mesi di servizio Netflix gratuito.

L’attivazione di 3Cube Special avrà un costo di 9 euro una tantum ed è prevista una durata minima contrattuale di 30 mesi, con addebito del costo mensile dell’offerta su Conto Corrente o Carta di Credito. Come possiamo notare, quindi, l’offerta potrebbe essere un’alternativa interessante ad una normale tariffa per il fisso: nonostante il traffico dati sia limitato durante la giornata, la fascia oraria notturna può rendere l’utilizzo molto libero e conveniente, anche per coloro che scaricano una mole importante di dati durante il mese.

Se state pensando di cambiare operatore o se volete chiudere definitivamente il vostro abbonamento fisso, ma non volete rinunciare ad una connessione Internet veloce, la promozione 3 Christmas Special Edition potrebbe essere la formula ideale. Ovviamente il piano è consigliabile solo ed esclusivamente se potete contare su un’adeguata copertura della rete H3G nella zona in cui vivete: per poter avere maggiori informazioni in merito potrete effettuare una verifica copertura Tre direttamente dal sito ufficiale.

Come attivare la promozione 3 prima della scadenza

Non sappiamo per quanto ancora la promozione natalizia di Tre appena presentata sarà disponibile: sul portale dell’operatore non vengono svelate delle date ufficiali di chiusura dell’offerta. Se siete interessati a sottoscriverla potrete recarvi in questi giorni presso un negozio 3 o contattare l’assistenza online, tramite i canali ufficiali o attraverso le pagine social.

Ricordiamo, infine, che trattandosi di una tariffa con vincolo contrattuale, dovete necessariamente rimanere in 3 per un minimo di 30 rinnovi, come specificato in precedenza: in caso di recesso anticipato, infatti, potrebbe essere richiesto un corrispettivo per concludere definitivamente il rapporto. Anche su questo punto è consigliabile chiedere informazioni direttamente ad uno store della compagnia o all’assistenza ufficiale di 3, per evitare errori o confusioni.

© 2002-2018 Key4biz