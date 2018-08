Durante la primavera scorsa Apple ha colto l’occasione dell’evento educational per presentare al mondo il nuovo iPad 2018, un tablet che in questi mesi ha ottenuto ottimi riscontri e recensioni positive, soprattutto per il rapporto tra qualità e prezzo, quest’ultimo una sorpresa rispetto a quanto il produttore di Cupertino ci ha da sempre abituato: la cifra ufficiale, pari a 359 euro per la versione da 32 GB, è senza dubbio interessante e “aggressiva” per un tablet dalle ottime specifiche tecniche come questo, che può essere tranquillamente utilizzato non solo per svago (magari sfruttando le offerte streaming TV, audio o i giochi) ma anche per studio e lavori semi professionali.

Compatibilità con Apple Pencil

Uno dei vantaggi di iPad 2018 rispetto al diretto predecessore è sicuramente la compatibilità con Apple Pencil, la speciale stylus che permette di interagire con il display e le app del dispositivo: un accessorio avanzato, altamente preciso, che riconosce il tipo di pressione durante la scrittura o il disegno, che permette di poggiare il palmo sul display come se si stesse scrivendo su un normale pezzo di carta e che ha un’autonomia molto alta, grazie anche alla ricarica rapida effettuabile direttamente sull’iPad, dalla porta Lightning.

Alternative ad Apple Pencil

Purtroppo, però, se per l’iPad 2018 un punto di forza è certamente il prezzo, non possiamo dire la stessa cosa per l’Apple Pencil, che cala certamente rispetto a qualche mese fa, ma la cifra è comunque abbastanza importante, ben 99 euro. Ma ci sono delle alternative valide a meno? In realtà è ancora difficile trovare un prodotto che sia a livello dell’accessorio di casa Apple, realizzato e ottimizzato ad hoc per l’utilizzo su iPad, anche se il colosso californiano pare abbia aperto ai produttori sulla possibilità di realizzare penne compatibili che possano sfruttare al massimo le peculiarità del tablet. Tuttavia sul mercato è già possibile trovare dei prodotti interessanti. Ecco, quindi, tre alternative ad Apple Pencil:

Logitech Crayon: l’ideale per studenti e per appunti

La stylus del noto brand Logitech è stata presentata ufficialmente durante l’evento Apple e prende il nome di Crayon. Un accessorio più rivolto allo studio e all’ambito scolastico, che si comporta ottimamente su iPad, soprattutto negli appunti e nell’interazione con le app didattiche. Rispetto Apple Pencil non ha il riconoscimento della pressione del tratto ma, visto il tipo di target e di utilizzo, è un’alternativa davvero ottima. Sconsigliata, ovviamente, se siete degli artisti, disegnatori professionisti, etc… Il costo di Logitech Crayon è praticamente la metà di Apple Pencil: 49 dollari. Attualmente non è ancora acquistabile in Italia ma dovrebbe arrivare molto presto.

Stylus HAHAKEE: rapporto funzionalità-prezzo interessante

Un’altra penna per tablet che vogliamo segnalarvi, questa volta per una questione di budget, è una delle più vendute su Amazon ed è prodotta da HAHAKEE. Pensata in particolare per i possessori di iPad, garantisce ottime prestazioni, azzerando la latenza durante la scrittura, il disegno, etc…. Ha un’autonomia dichiarata di 40 ore in utilizzo e ben 30 giorni in stand by. Come la Crayon non riconosce i livelli di pressione.

Il design è ben curato e il corpo è realizzato in alluminio resistente. È dotata di fermaglio per l’aggancio e viene fornita con 4 punte di gomma sostituibili. Il costo di questa Stylus è di 32,69 euro.

Adonit Pixel

Considerata una delle migliori alternative ad Apple Pencil, la Adonit Pixel viene consigliata ancora a coloro che vogliono avere il massimo da una stylus senza spendere i 100 euro dell’accessorio originale della Mela. È l’unica delle tre proposte viste finora che offre la sensibilità della pressione (ben 2049 livelli) per un’esperienza ancora più completa e simile a quella di una scrittura o di un disegno naturali, oltre che una precisione altissima. Offre, inoltre, l’utilissimo “palm rejection”, proprio come Apple Pencil, in modo da poter utilizzare la penna senza problemi anche mantenendo il palmo poggiato sullo schermo.

L’Adonit Pixel è caricabile attraverso una barra magnetica collegabile via USB, semplicemente poggiandola (in circa 1 ora), e garantisce un’autonomia di 15 ore di utilizzo continuo. Il corpo è in allumino, rivestito in parte da un materiale gommato per un maggior grip. Questa è probabilmente una delle migliori alternative ad Apple Pencil per funzionalità. Il prezzo, come immaginerete, è più alto delle due precedenti: circa 60-70 euro, ma è possibile trovare qualche offerta interessante online che abbassa, anche di molto, tale cifra.

Insomma, se state cercando delle alternative ad Apple Pencil, queste potrebbero essere tra le più valide e interessanti da prendere in considerazione (ovviamente non le uniche). Se ci saranno delle novità commerciali ancora più adatte dal punto di vista del rapporto tra specifiche e prezzo, vi terremo aggiornati con un prossimo articolo su Cosa Compro dedicato a questo tema.