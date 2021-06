Corte Ue, possibile perseguire Facebook anche fuori dall’Irlanda

La giornata in pillole. In apertura, la Corte Ue ammette azioni legali nei confronti di Facebook anche fuori dall’Irlanda. La sentenza potrebbe ben presto applicarsi anche ad altre Big Tech.

In Italia, il M5S sceglie la piattaforma SkyVote Cloud in sostituzione di Rousseau per il voto elettronico. E spieghiamo come funzionerà.

Infine, un’analisi approfondita sulle prospettive del Cloud in relazione alla tutela del digital consumer europeo.

Corte Ue, privacy: ok ad azioni contro Facebook anche fuori l’Irlanda

di Flavio Fabbri

La protezione dei dati personali non è competenza esclusiva del Garante irlandese per la privacy, ma di tutte le Autorità nazionali UE…Leggi l’articolo

M5S sceglie SkyVote Cloud per il voto elettronico. Ecco come funziona

di Luigi Garofalo

Per il voto elettronico il Movimento 5 Stelle ha sostituito Rousseau con SkyVote Cloud. 1^ test per confermare Conte come leader…Leggi l’articolo

L’escalation del cloud computing e i rischi conseguenti

di Rita Eva Cresci

Il fenomeno del Cloud Computing rappresenta in modo esemplare l’effetto disruption della trasformazione digitale…Leggi l’articolo

Trasporti, digitale, energia nell’Ue: ok a 34 miliardi per infrastrutture green

di Flavio Fabbri

Infrastrutture green nell’Ue: 26 miliardi di euro andranno ai trasporti, 6 miliardi al settore energy, più di 2 miliardi per il digitale…Leggi l’articolo

Open RAN, Vodafone sceglie Samsung e NEC per la nuova rete in Uk

di Paolo Anastasio

Samsung e NEC sono i grandi vincitori nell’ambito del nuovo progetto europeo di rete Open RAN di Vodafone che parte in Uk…Leggi l’articolo

Talk sul Cloud nazionale, 18 giugno ore 11:00. Registrati

di Redazione Key4biz

Registrati all’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale, in programma il 18 giugno alle 11…Leggi l’articolo

Droni e armi autonome in Libia, come stanno davvero le cose?

di Luca Sambucci

In questi giorni si parla tanto di un’azione militare in Libia, che avrebbe visto per la prima volta armi autonome uccidere esseri umani…Leggi l’articolo

”La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista live a Michele Bertola

di Redazione Key4biz

“I grandi comuni ed il PNRR. Il ruolo dei direttori generali degli enti locali”. Intervista live a Michele Bertola, presidente di ANDIGEL…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Visita a Ernst Jünger, un incontro di trent’anni fa

di Roberto Cresti

Trent’anni fa Roberto Cresti ha incontrato il grande scrittore rivoluzionario conservatore tedesco Ernst Jünger…Leggi l’articolo

Al via il 3° Summit Italia smART community. Parma 5 e 6 luglio 2021

di Redazione Key4biz

Italia smART Community, promosso da Pentapolis ed Eco in Città, fa tappa a Parma, il 5 e 6 luglio per il 3° Summit annuale…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

Green Pass spiegato semplice da Key4biz a Tv2000. Le 7 modalità per averloGuarda il video