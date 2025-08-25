»
Corsi per semestre filtro a Medicina, il Mur segnala all'Antitrust i messaggi pubblicitari: "Capire se pubblicità ingannevole"
Corsi per semestre filtro a Medicina, il Mur segnala all’Antitrust i messaggi pubblicitari: “Capire se pubblicità ingannevole”

Il MUR tramite la ministra chiama in causa l'Antitrust: "Vogliamo capire se dietro ci sia pubblicità ingannevole o messaggi fuorvianti capaci di creare facili illusioni tra gli studenti".

Meglio il semestre-filtro o il test per l’ingresso alla facoltà di Medicina? Troppo presto per dirlo. Soltanto da quest’anno il semestre filtro prenderà il posto della tanto vituperata lotteria dei quiz a crocette. Ma quel che è certo è che il fiorire online di corsi di preparazione per l’ingresso a Medicina non è diminuito. Anzi. E’ proliferato.

A chiamare in causa l’Antitrust la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Ecco il suo post:

