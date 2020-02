Dove ha colpito di più il coronavirus? In quali Paesi e città? quante persone sono decedute? Quante quelle contagiate? Da qualche giorno è stata pubblicata online la mappa aggiornata in tempo reale dell’epidemia in atto, con le risposte alle domande più frequenti e una rappresentazione grafica molto efficace di quanto sta accadendo in queste settimane nel mondo.

Oltre all’ottima scelta grafica, come detto, Coronavirusmap è una vera e propria miniera di dati tutti relativi al coronavirus e la sua diffusione. In alto a sinistra ci cono i numeri aggiornati in real time dei decessi, dei contagiati e delle persone guarite. Dalla parte opposta c’è il dato delle città, anche qui con morti, ammalati e dimessi.

È possibile anche muoversi lungo una time line dell’epidemia, dall’iniziale contagio dalle parti di Wuhan, nella provincia di Hubei, fino all’epidemia attuale che coinvolge 58 tra città, province e nazioni.

Al centro della homepage c’è la mappa del mondo con colori diversi per intensità diversa di contagio e diffusione del virus. Più in basso, invece, sul lato sinistro, si trova un grafico con un’ulteriore rappresentazione dell’andamento dell’epidemia.

Una pagina molto utile per avere dati freschi e ben illustrati dei progressi del coronavirus in Cina, dove l’epidemia ha colpito più duramente, e in altri Paesi del mondo.

Non ci sono contenuti veri e propri, perchè i dati non sono raccolti in pagine, ma in finestre interattive aperte direttamente sulla mappa ed eventualmente riducibili ad icone.

La mappa, sviluppata da Mapbox, fornitore americano di mappe online personalizzate per siti e applicazioni web e mobili, offre un’esperienza utente soddisfacente, anche per la facilità di utilizzo e di accesso ai dati.

Contenuti: @

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo