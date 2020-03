Coronavirus, scaricabile online il “nuovo modulo” di autocertificazione

Il ministero dell’Interno ha predisposto online il download del nuovo modello di autocertificazione per muoversi sul territorio nonostante la pandemia in corso e le aree rosse di contenimento. Sappiamo tutti che si può uscire di casa per fare la spesa (una sola persona), per andare al lavoro e dal medico, ma per fare ciò è necessaria l’ormai famosa autocertificazione.

Rispetto al precedente, il nuovo modello prevede che l’interessato debba “autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19“.

Il documento dovrà essere controfirmato dalle Forze dell’ordine al momento del controllo. Ulteriore novità, non sarà più necessario allegare la fotocopia della propria carta di identità.

Come più volte è stato ripetuto su tutti i mezzi di comunicazione e dallo stesso Premier Giuseppe Conte, la cittadinanza italiana è invitata caldamente a restare in casa se non per motivi eccezionali, alcuni dei quali sopra riportati.

Le Forze dell’ordine stanno controllando costantemente il territorio per far rispettare tutte le direttive di sicurezza previste dai diversi decreti della Presidenza del consiglio dei ministri.

Ad oggi, sono state controllate 172.720 persone e 7.890 sono state quelle denunciate.