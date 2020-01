Coronavirus, l’ospedale di Wuhan avrà la rete 5G di ZTE e China Mobile

ZTE e China Mobile avviano la costruzione della rete 5G nel Lei Shen Shan Hospital di Wuhan, per migliorare la capacità di affrontare la nuova polmonite da coronavirus.

L’ospedale dei record che la Cina sta costruendo per affrontare l’emergenza dell’epidemia da coronavirus avrà la rete 5G. L’incarico è stato affidato a ZTE e China Mobile con la costruzione della rete nel Lei Shen Shan Hospital di Wuhan.

Coronavirus: l’emergenza

Dopo aver ricevuto le notifiche della selezione della sede dell’ospedale, ZTE e la filiale Hubei di China Mobile hanno analizzato rapidamente e attentamente la situazione attuale della rete.

ZTE ha sviluppato una soluzione per la costruzione della rete e ha fatto in modo che dal 26 gennaio il personale tecnico potesse portare avanti la costruzione e l’espansione del network in loco. Una volta completato, l’ospedale soddisferà le esigenze di comunicazione e di trasmissione video di decine di migliaia di persone.

Il 5G per la telemedicina

Nel progetto è stata commissionata anche la rete 5G, che può essere utilizzata per il supporto di telemedicina e per migliorare l’efficienza della cura dei pazienti.

In futuro, l’espansione della capacità e la distribuzione del 5G indoor, saranno realizzate contemporaneamente alla costruzione dell’ospedale Lei Shen Shan. Si stima che più di 25.000 persone possano comunicare tra loro contemporaneamente.

Nella battaglia per il controllo dell’epidemia di Wuhan, ZTE ha dato particolare importanza nel provvedere alla fornitura di attrezzatura al supporto di comunicazione e ai servizi in loco.

ZTE ha organizzato centinaia di professionisti, affinchè gli operatori possano avere il giusto supporto e i pezzi di ricambio per le apparecchiature fondamentali possano arrivare da Shenzhen soddisfacendo ogni emergenza al fine di garantire il funzionamento sicuro e stabile della rete di comunicazione.

Con grande impegno per la situazione epidemica a Wuhan e in Cina, ZTE supporta pienamente gli operatori nel garantire le comunicazioni nel periodo critico, dando la possibilità di accedere alle informazioni sui life treatment.