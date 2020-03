Coronavirus, gli Stati Uniti bloccano i viaggi dall’UE per 30 giorni

La Gran Bretagna e l'Irlanda, che non fanno parte della zona Schengen, non sono incluse nel divieto di viaggio. Le merci, rassicura Trump, continueranno a viaggiare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso tutti i viaggi dall’Europa per 30 giorni, a partire dalla mezzanotte di questo venerdì, a causa dell’emergenza coronavirus.

UK e merci nessuna restrizione

Le restrizioni, ha spiegato il Presidente in un discorso alla nazione direttamente dallo Studio Ovale della Casa Bianca, non si applicheranno nei confronti del Regno Unito ed Irlanda e ai voli che trasportano merci.

La Gran Bretagna e l’Irlanda, che non fanno parte della zona Schengen, non sono incluse nel divieto di viaggio. Né sono i paesi europei di Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.

Lo spazio Schengen è una zona di viaggio senza visto che comprende 26 stati europei: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Come funzionerà il ban

Ai cittadini statunitensi che si trovano attualmente nell’UE sarà consentito l’ingresso negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha dichiarato che le persone che arriveranno negli Stati Uniti saranno sottoposte a “screening di controllo.”.

Le restrizioni non si applicheranno a:

Qualsiasi residente permanente legale negli Stati Uniti e qualsiasi cittadino straniero che sia coniuge di un cittadino statunitense o residente permanente legittimo.

Cittadini stranieri che sono genitori o tutori legali di cittadini statunitensi o residenti permanenti leciti.

Cittadini stranieri che sono fratelli di un cittadino americano o residenti permanenti leciti e che hanno meno di 21 anni e non sono sposati.

Cittadini stranieri che sono figli adottivi di un cittadino americano o residente permanente legittimo.

Qualsiasi membro delle forze armate statunitensi.

Il divieto di viaggio non si applica a nessuno a bordo di un volo programmato per arrivare negli Stati Uniti che è partito prima delle 23:59. EDT il 13 marzo 2020

Perché gli Stati Uniti hanno preso questa decisione ora?

In una dichiarazione, la Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti “non sono in grado di valutare e monitorare in modo efficace tutti i viaggiatori che continuano ad arrivare dall’Area Schengen“.

“Il potenziale di trasmissione non rilevata del virus da parte di individui infetti che cercano di entrare negli Stati Uniti dall’area Schengen minaccia la sicurezza del nostro sistema di trasporto; infrastrutture e sicurezza nazionale, ha dichiarato Trump nel suo messaggio”.

Secondo la Casa Bianca, 201 casi COVID-19 sono stati “esportati” dall’area Schengen negli Stati Uniti.