Il Governo ha comunicato la sospensione dell’attività scolastica in tutta Italia fino a metà marzo. Il ministero dell’Istruzione ha già reso disponibile una pagina web per supportare la didattica a distanza.

E’ ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo. “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.



Il ministero dell’Istruzione ha già reso disponibile una pagina web (è in progress) per supportare la didattica a distanza. Le scuole potranno servirsi di questi strumenti gratuitamente ed in modo facoltativo. Sono oltre duemila i docenti che hanno partecipato, ieri, ai webinar di formazione messi a disposizione dal Miur sulla pagina web dedicata alla didattica a distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Accedendo a questa pagina web sul sito del Miur è possibile:

Videolezione su come accedere alle piattaforme cloud

I collegamenti delle varie sezioni della pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.

Infatti è possibile vedere i contenuti multimediali messi a disposizione, per esempio:

da Rai, (da Rai Cultura a Rai Scuola fino Rai Play Bambini e Rai Play Teen)

da Treccani

Tutti coloro che vogliono supportare le scuole possono farlo aderendo alle due call pubblicate dal Ministero lo scorso venerdì che contengono anche i parametri tecnici necessari.