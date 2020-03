Coronavirus, a fine mese il test rapido “made in Italy” in meno di un’ora

L’italiana DiaSorin vola in borsa grazie al nuovo test per la diagnosi del virus: risultati in meno di 60 minuti. Lo stesso risultato lo raggiunge l’argentina Caspr Biotech, ad un costo di appena 2 dollari a kit. Negli USA anche la Gates Foundation sta sviluppando il suo sistema di covid detection.

Individuare con certezza e rapidità la positività al coronavirus di una persona grazie ad un test sviluppato in Italia. Risultati in meno di un’ora. Frutto della ricerca del gruppo DiaSorin, il dispositivo per il test sarà pronto per il lancio entro la fine del mese di marzo.

Made in Italy

Invece che 5-6 ore, o anche di più, il test messo a punto dalla società italiana potrà offrire ai medici e ai cittadini un responso rapido sotto i 60 minuti. Il dispositivo sarà commercializzato in Europa con marchio “CE” e presto sarà presentato anche negli Stati Uniti alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization.

Tempi di risposta brevi al test sono a dir poco fondamentali per consentire al personale medico di decidere le terapie più appropriate a seconda dei casi. “A oggi DiaSorin ha installato oltre 800 analizzatori LIAISON MDX in numerosi istituti ospedalieri europei e statunitensi per diagnosticare le infezioni influenzali stagionali, oltre che una varietà di altre infezioni virali e batteriche, per le quali il tempo di risposta risulta fondamentale”, si legge su financialounge.com.

La notizia è stata accolta così bene dai mercati che, anche in occasione del lunedì nero appena passato, con il crollo delle borse in tutto il mondo, il titolo DiaSorin è volato ad un massimo di +12% a Piazza Affari.

Il kit argentino

Un altro dispositivo per il rilevamento rapido del coronavirus è stato invece messo a punto dall’argentina Caspr Biotech, fondata da Franco Goytía (economista), Carla Giménez, Federico Pereyra Bonnet e Lucía Curti (ricercatori Conicet).

Anche in questo caso, si tratta di un kit per individuare il paziente positivo al covid-19 in meno di 60 minuti e ad un costo davvero basso, anzi bassissimo, attorno ai 2 dollari. Un dato questo che rende il dispositivo davvero alla portata di tutti, anche dei Paesi più poveri, con l’aggiunta di essere portatile ed utilizzabile in ogni situazione, favorendo così una maggiore mobilità delle persone ed evitando misure più rigide di blocco e isolamento.

Negli USA

Un altro metodo per la rilevazione della presenza di coronavirus nelle persone è quello offerto dalla Gates Foundation negli Stati Uniti. La Fondazione cerata da Bill e Melinda Gates ha investito 5 milioni di dollari per supportare la sanità di Seattle nel contrasto all’epidemia.

Il kit distribuito è in grado di dare un risultato in circa 48 ore però, quindi in tempi molto lunghi rispetto alla rapidità di diffusione dimostrata dal virus, ma come per gli altri dispositivi potrà essere impiegato anche nella diagnosi di altre malattie/epidemie, non colo il covid-19.