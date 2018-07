Corecom Basilicata, al via dal 23 luglio il servizio ‘Conciliaweb’

“Dal 23 luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, “che darà il via ad un meccanismo di trasformazione digitale delle procedure dell’Autorità per le comunicazioni e dei Corecom”. E’ quanto hanno annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il vicedirettore della Direzione tutela dei consumatori dell’Agcom, Enrico Maria Cotugno, la presidente del Corecom Basilicata, Giuditta Lamorte, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Michele Napoli.

L’accesso alle procedure – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’assemblea – “avverrà tramite la piattaforma messa a disposizione dell’Agcom, per cui le istanze saranno compilate tramite il web form (modulo on line) e tutte le comunicazioni inerenti alle procedure avverranno per via telematica. Attraverso il nuovo sistema di conciliazione on line, la fase di conciliazione sarà preceduta da un periodo durante il quale le parti avranno la possibilità di negoziare direttamente, scambiandosi proposte tramite la piattaforma”.

“Ogni anno – ha detto Cotugno – facciamo circa centomila conciliazioni in tutta Italia con l’80% di esito positivo. Con questo nuovo sistema accessibile i numeri cresceranno e la tutela che offriamo ai nostri utenti sarà sempre più effettiva”. Si tratta quindi di “una vera e propria rivoluzione nel campo delle conciliazioni e delle definizioni – ha evidenziato Lamorte – il sistema cambia ma non cambia il merito perché ci sarà sempre una soluzione alternativa delle controversie in materia di telecomunicazioni”. Secondo Napoli, infine, “se è vero che si sono fatti notevoli passi avanti per semplificare l’accesso a servizi finalizzati in qualche maniera a rimuovere il contenzioso esiste anche una platea di soggetti che probabilmente non possono accedere agli stessi e penso agli anziani che magari hanno difficoltà a poter accedere ad una piattaforma digitale ed è a costoro che bisogna pensare implementando il servizio e immaginando di trovare delle soluzioni che siano alla portata di tutti”.