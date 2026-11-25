Fino a 370mila dollari per denunciare chi bara agli esami di ammissione all’università, anche se a farlo è stato lo stesso denunciante. La Corea del Sud passa alle maniere forti per contrastare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale durante le prove d’esame.

Come riporta Channel News Asia, la Commissione anticorruzione e per i diritti civili sudcoreana ha annunciato che verserà almeno 100 milioni di won (circa 74mila dollari) per ogni segnalazione che permetta di scoprire una frode, con ulteriori 100 milioni per ogni altro responsabile individuato, fino a un massimo di 500 milioni di won per caso.

Ogni persona potrà segnalare fino a dieci casi all’anno, arrivando teoricamente a incassare circa 3,7 milioni di dollari.

Anche chi ha barato potrà ottenere l’intera ricompensa denunciando i propri complici, oltre a beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Le autorità garantiranno inoltre la riservatezza dell’identità dei denuncianti e, in caso di minacce, la protezione personale. La campagna di segnalazione resterà aperta fino al 19 gennaio 2027.

L’AI mette in crisi il sistema degli esami

A scatenare l’allarme è stata la confessione del candidato che aveva ottenuto il punteggio più alto all’esame nazionale per consulenti fiscali. L’uomo ha ammesso di aver utilizzato una microcamera e uno smartphone per ottenere risposte generate dall’intelligenza artificiale, conseguendo un risultato quasi perfetto. La vicenda ha alimentato il sospetto che anche altri esami, dalle prove di ammissione alle facoltà di Giurisprudenza a quelle per l’abilitazione professionale, possano essere stati compromessi.

Wi-Fi disattivato, smart glasses e telecamere nascoste

Lo scorso 19 novembre circa mezzo milione di studenti sudcoreani ha sostenuto il Suneung, il tradizionale esame di ammissione all’università della durata di nove ore. Per contrastare le frodi tecnologiche, le autorità hanno adottato misure straordinarie:

disattivazione delle reti Wi-Fi pubbliche nelle aree degli esami;

raddoppio del numero dei supervisori;

invio di allerte sui cellulari per individuare gli smartphone introdotti illegalmente nelle aule;

limitazioni all’utilizzo di materiale di cancelleria personale;

applicazione di adesivi sui bottoni degli indumenti per impedire l’utilizzo di microcamere nascoste.

Le misure hanno portato all’individuazione di 98 studenti sorpresi a barare, cinque dei quali attraverso dispositivi elettronici. Tra i casi accertati figurano l’utilizzo di smart glasses, smartphone, microcamere e auricolari wireless.

Per chi viene scoperto a barare, le nuove misure prevedono la possibilità di essere escluso dagli esami per dieci anni e di essere sottoposto a procedimenti penali.

In Corea del Sud il risultato dell’esame di ammissione all’università può condizionare profondamente il futuro professionale e sociale degli studenti. Durante la prova vengono persino sospesi temporaneamente i voli aerei e posticipati gli orari di apertura degli uffici e della Borsa. Un nuovo trend che il Paese vuole bloccare per evitare di creare una generazione di sudcoreani non meritevoli.

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