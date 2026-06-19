Copia privata, Tar del Lazio sospende fino al 15 novembre il decreto sulla “tassa” sul Cloud

Oggi in apertura la sospensione fino a metà novembre da parte del Tar del Lazio del decreto sulla “tassa” sul Cloud.

Il Tribunale amministrativo non entra nel merito per il momento, ma dopo la pioggia di ricorsi arrivata dal mondo del Tech sospende la proposta del Ministero della Cultura per dare più tempo alle parti di analizzare la questione che si è rivelata alquanto tecnica e complessa.

Dagli Usa, dopo l’Ipo spaziale di SpaceX arriva un report da Harvard per capire perché’ i governi dovrebbero garantire una maggiore distribuzione dei profitti privati che aiutano a generare con soldi pubblici, un tema che riguarderà presto anche l’AI e l’Europa.

Dall’Europa, infine, l’appello di Francia e Germania agli Stati Ue dopo il blocco di Anthropic. “Non è più una questione di accesso” ma di autonomia e indipendenza digitale europea.

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