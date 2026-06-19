Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere fino al 15 novembre il decreto del Ministero della Cultura, per estendere anche ai Cloud Provider il pagamento dell’equo compenso per copia privata. Un decreto che ha sollevato una pioggia di critiche da parte delle aziende del settore tech e di diverse associazioni, fra cui AIIP, Anitec-Assinform e Assintel.

Decreto già sospeso il 25 maggio

Già lo scorso 25 maggio il Tar del Lazio aveva sospeso fino a metà giugno il decreto che estendeva anche ai cloud provider il pagamento dell’equo compenso per copia privata.

A motivare l’ulteriore sospensione di altri 5 mesi il Tar del Lazio scrive che “per il loro elevato livello di tecnicismo e complessità” la questione ha bisogno “di un meditato approfondimento da compiersi nella più opportuna sede di merito”, e per questo accoglie la domanda cautelare sulla base delle richieste avanzate dalla ricorrente (Microsoft, ma ce ne sono diverse altri fra cui anche AWS). Disposto quindi il congelamento nelle more del ricorso.

L’opposizione del mondo Tech sulla tassa SIAE

Continua quindi a far discutere il decreto proposto dal Ministero della Cultura di Alessandro Giuli, che vorrebbe applicare anche ai Cloud Provider B2B il prelievo dell’equo compenso per copia privata, vale a dire l’equa remunerazione riconosciuta ad autori, artisti e produttori per le copie private di musica e video che ciascuno di noi realizza sui propri dispositivi. Il tutto estendendo l’applicazione della norma dai supporti fisici anche introducendo voci del tipo “memoria in cloud” o “spazio di memorizzazione in cloud”.

Diversi Cloud Provider, fra cui AWS e IBM, si erano opposti al prelievo forzoso sui contenuti conservati sui Cloud aziendali B2B introdotto dal decreto Giuli lo scorso 26 febbraio che tante polemiche ha sollevato da parte delle aziende del mondo tecnologico. Una gabella vecchio stampo finalizzata esclusivamente ad un prelievo forzoso a vantaggio della SIAE che pesava in maniera ingiustificata sui Cloud aziendali.

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