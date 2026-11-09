COP31, con quale AI possiamo vincere la sfida climatica?

Dopo le midterm USA, il digitale e l’AI entrano anche nel dibattito climatico alla COP 31 di Antalya: come sfruttare l’innovazione in chiave climate change con energia pulita e infrastrutture efficienti, soprattutto come rendere più sostenibili le tecnologie di frontiera oggi così energivore.

COP31, l’AI entra nel clima: la sfida è far crescere il digitale senza aumentare le emissioni

Parte oggi ad Antalya, in Turchia, la COP31, 31ª Conferenza delle Parti della UNFCCC, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Come già accade da qualche tempo, anche in quest’appuntamento mondiale, la tecnologia non è più un semplice tema di contorno: intelligenza artificiale (AI), reti digitali, satelliti e data center entrano di fatto nel cuore del dibattito climatico.

Come riportato dal New York Times, alla Cop31 in Turchia dovrebbero partecipare almeno 91 leader globali: tuttavia tra di loro sono pochi quelli che provengono dai Paesi maggiormente industrializzati (ci saranno la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; il primo ministro britannico, il laburista Andy Burnham; il primo ministro della Spagna, Pedro Sánchez; assenti i rappresentanti degli Stati Uniti; numerosa invece la delegazione di alto livello dalla Cina; per l’Italia parteciperò il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a capo della delegazione italiana).

Si tratta di tecnologie che possono accelerare la transizione energetica, ma che a loro volta consumano quantità crescenti di energia elettrica. Il messaggio che arriva dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti è chiaro: se l’AI e i suoi data center sono necessari alla crescita e la competitività, bisogna trovare una soluzione al loro insostenibile impatto ambientale, energetico e sociale.

La sfida che si apre è quindi duplice: usare il digitale per decarbonizzare l’economia e, contemporaneamente, evitare che l’espansione dell’AI diventi un nuovo motore di emissioni climalteranti.

I temi della COP 31 turca

La conferenza si svolge dal 9 al 20 novembre nella città turca (nota in italiano anche come Adalia o Attalia) e mette al centro l’attuazione degli impegni presi finora dai meeting precedenti. Non proprio una passeggiata, c’è grande attesa da questa COP, proprio per quanto detto pocanzi e per la situazione generale: i gas serra aumentano le concentrazioni in atmosfera, il surriscaldamento globale cresce, gli oceani sono sempre più caldi (vedi lo straordinario evento “El Nino” di quest’anno), le temperature medie mondiali aumentano e gli effetti economici, ambientali e sociali sono visti in peggioramento.

La presidenza turca punta su elettrificazione, fonti rinnovabili, città resilienti, industria verde e riduzione dei rifiuti, ma accanto a questi temi, il digitale e l’intelligenza artificiale hanno ottenuto una visibilità finora inedita in certi ambienti.

Energia e rinnovabili restano il perno della COP31

Il tema dominante è senza dubbio l’energia. La presidenza della COP31 ha lanciato l’iniziativa “35-by-35 Global Electrification Pledge”, un impegno volontario per portare la quota dell’elettricità sui consumi finali di energia al 35% entro il 2035, rispetto a circa il 20% attuale.

L’obiettivo è elettrificare trasporti, edifici, industria e riscaldamento, alimentando queste attività con energia rinnovabile. Non basta, infatti, produrre più elettricità: servono reti più intelligenti, sistemi di accumulo, flessibilità della domanda e investimenti nelle infrastrutture di distribuzione.

Il contesto tecnologico è favorevole. Secondo le Nazioni Unite, nel 2025 sono stati installati oltre 600 gigawatt di capacità solare, mentre la capacità globale di accumulo con batterie è undici volte superiore a quella del 2021. Anche le auto elettriche hanno guadagnato terreno: nel 2025 rappresentavano un quarto delle vendite mondiali di auto nuove, quota attesa al 28% nel 2026.

La criticità riguarda la distribuzione degli investimenti. Le economie emergenti e in via di sviluppo, esclusa la Cina, ospitano quasi due terzi della popolazione mondiale, ma nel 2025 hanno ricevuto solo il 18% degli investimenti globali nelle energie pulite. In Africa, circa 600 milioni di persone non hanno ancora accesso all’elettricità.

AI alleata del clima o tecnologia troppo energivora?

L’intelligenza artificiale è il tema più delicato: da un lato può migliorare la gestione delle reti elettriche, prevedere la produzione solare ed eolica, ottimizzare i consumi industriali, anticipare gli eventi estremi e accelerare la scoperta di nuovi materiali per batterie e pannelli; dall’altro, l’addestramento e l’uso dei modelli generativi richiedono data center sempre più grandi, che consumano energia e acqua e occupano spazio.

Per questo la COP31 non presenta l’AI come una soluzione priva di costi. La presidenza turca, insieme all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), ha annunciato l’Antalya Artificial Intelligence Pledge, un impegno volontario sui criteri da seguire nella progettazione, nell’acquisto, nell’alimentazione, nella distribuzione, nella misurazione e nella governance dei sistemi di AI, affinché contribuiscano agli obiettivi climatici e di sviluppo sostenibile.

Il dibattito passa così dalla domanda generica “l’AI è buona o cattiva per il clima?” a questioni più concrete: con quale energia viene alimentata, in quali data center opera, per quali usi viene impiegata e come si misura il suo impatto? È un cambio di prospettiva rilevante: distingue, per esempio, l’AI usata per gestire una rete alimentata da fonti rinnovabili da quella impiegata in attività ad alta intensità di calcolo.

Le iniziative digitali, AI e tecnologiche annunciate ad Antalya

Il programma Green Digital Action, giunto alla quarta edizione, riunisce governi, imprese, università e organizzazioni internazionali per discutere il rapporto tra transizione digitale e transizione ecologica.

Tra le iniziative previste elencate dall’ITU troviamo:

Antalya AI Pledge , che invita i firmatari a integrare criteri di sostenibilità energetica, circolarità e misurazione dell’impatto nella progettazione e nell’uso dell’AI.

, che invita i firmatari a integrare criteri di sostenibilità energetica, circolarità e misurazione dell’impatto nella progettazione e nell’uso dell’AI. AI Climate Institute , il cui lancio è previsto il 16 novembre e che dovrebbe diventare un punto di riferimento per la ricerca, la formazione e le applicazioni climatiche dell’intelligenza artificiale.

, il cui lancio è previsto il 16 novembre e che dovrebbe diventare un punto di riferimento per la ricerca, la formazione e le applicazioni climatiche dell’intelligenza artificiale. Eventi sull’IA e i sistemi di allerta precoce , per applicare dati climatici, satelliti e modelli predittivi alla protezione delle comunità esposte a inondazioni, siccità e ondate di calore.

, per applicare dati climatici, satelliti e modelli predittivi alla protezione delle comunità esposte a inondazioni, siccità e ondate di calore. Incontri sui data center verdi e sulle energie rinnovabili , promossi da Irena e Global Renewables Alliance, con l’obiettivo di collegare la crescita dell’informatica all’espansione delle fonti pulite.

, promossi da Irena e Global Renewables Alliance, con l’obiettivo di collegare la crescita dell’informatica all’espansione delle fonti pulite. Iniziative sull’AI e le infrastrutture digitali pubbliche, per migliorare l’accesso ai dati climatici, ai servizi pubblici e agli strumenti di pianificazione della transizione.

Il 16 novembre sarà la giornata più densa: sono in programma un tavolo di alto livello sull’AI, un dialogo sulle città intelligenti e sessioni dedicate alla sostenibilità dell’intelligenza artificiale, alla misurazione dell’impatto climatico del digitale e all’uso delle infrastrutture spaziali per il clima.

Data center, il paradosso enrgetico della crescita digitale

Il nodo sono i data center. Sono infrastrutture indispensabili per il cloud, l’intelligenza artificiale e i servizi digitali, ma il loro fabbisogno elettrico cresce rapidamente. Se la nuova domanda viene soddisfatta con energia prodotta da gas, carbone o altre fonti fossili, l’AI rischia di aumentare le emissioni invece di contribuire a ridurle.

La risposta non può limitarsi a costruire nuovi impianti rinnovabili, servono criteri che promuovano chip più efficienti, sistemi di raffreddamento a basso consumo, recupero del calore di scarto, localizzazione degli impianti vicino alle fonti rinnovabili e trasparenza sui consumi effettivi. Sono temi al centro di incontri come “Greening Digital Transformation: Building a Net-Zero and Circular ICT Sector” e “Measuring climate impact of AI and digital solutions”.

COP31, quali risultati può ottenere il digitale?

Come già accaduto, è improbabile che la COP31 produca un grande accordo capace di risolvere la crisi climatica in due settimane. Come ricorda Selwin Hart, consigliere speciale delle Nazioni Unite per l’azione climatica, “le conferenze sul clima generano risultati attraverso tre canali: gli accordi negoziati, l’agenda d’azione e gli impegni nazionali”.

Per il digitale, l’esito più realistico è un pacchetto di impegni volontari, alleanze e progetti dimostrativi. Non sarebbe un risultato marginale: se l’Antalya AI Pledge diventasse un riferimento condiviso per gli acquisti pubblici, gli investimenti e la rendicontazione, potrebbe influenzare il modo in cui governi e imprese costruiranno le infrastrutture digitali dei prossimi anni.

La prova finale sarà economica. Le tecnologie pulite esistono e sono sempre più competitive, ma i Paesi in via di sviluppo devono poterle finanziare senza aggravare il proprio debito e con crescenti tutele sociali. Come sottolinea l’ONU, il problema non riguarda soltanto l’innovazione: pesa anche l’accesso a capitali, reti elettriche, permessi e competenze.

La COP31 potrebbe quindi lasciare un’eredità semplice ma decisiva: non chiedersi soltanto quanta energia richiede l’AI, ma quanta energia pulita, efficiente e accessibile siamo capaci di generare per sostenerla.

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