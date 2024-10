COP29, si punta alla finanza green per salvare il mondo. Intanto è record globale di gas serra

In arrivo un nuovo appuntamento con la Conferenza delle parti della Convenzione dell’ONU sui cambiamenti climatici: la COP29 di Baku, in Azerbaijan, dove si cercherà di perseguire sia un maggiore impegno di tutte le parti in piani nazionali più ambiziosi, sia di far crescere la finanza verde per fare in modo che rapidamente le ambizioni si trasformino in azioni concrete. Ma intanto, a crescere sempre di più sono proprio i gas serra, dalla CO2 al metano. I dati in due report delle Nazioni Unite.