COP 31 di Antalya, Corte penale internazionale e Dl Scuola. Cosa succede in Parlamento

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il DL sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale “Euro 5”, la mozione sulle politiche per il clima e impegni per la 3P Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) di Antalya e la pdl per il contrasto all’antisemitismo.

Successivamente, si confronterà sulle mozioni sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea e sulle mozioni sulla tutela dell’operato della Corte penale internazionale. Discuterà sul DL sulla giustizia, le funzionalità del Ministero dell’interno e gli impianti di interesse strategico.

Martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle 9.30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura (secondo scrutinio). Sempre mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle 9.30 svolgerà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Trasporti si confronterà sullo schema di Dlgs sul regolamento sulla ciberresilienza. Discuterà sulla pdl sull’elezione dei candidati delle liste di minoranza linguistica collegate, per la regione Valle d’Aosta, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e sulla pdl sul contrasto del fondamentalismo religioso. Svolgerà audizioni sui ddl sull’attribuzione a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto di particolari forme di autonomia ascoltando Antonio Decaro, Presidente della regione Puglia.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sul DL sulla sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità minorile. Proseguirà l’esame del DL sulla giustizia e gli impianti di interesse strategico nazionale e del ddl sulle circoscrizioni giudiziarie. Infine, dibatterà sulla pdl sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.

La Affari Esteri esaminerà la pdl sul divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato e si confronterà sulla proposta di risoluzione sulle iniziative contro l’applicazione della pena di morte in Israele. Infine, ascolterà i rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli).

La Difesa discuterà sullo schema di DM sull’acquisizione del sistema d’arma F-35 Joint Strike Fighter (JSF) e potenziamento dell’associato Polo tecnologico industriale di Cameri (Novara) e sullo schema di DM sull’acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC).

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e lo schema di Dlgs sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali. Con la Bilancio del Senato svolgerà le audizioni sul ddl sul bilancio ascoltando, fra gli altri, Confindustria, la Presidente dell’UPB, Lilia Cavallari e il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Infine, inizierà l’esame del ddl sul bilancio.

La Cultura proseguirà l’indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola e l’esame della pdl per l’introduzione dell’insegnamento curricolare dell’educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Si confronterà sulla pdl sul diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico e sulla pdl per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell’abbazia di Montecassino. Infine, dibatterà sulla proposta di risoluzione sulla candidatura della European paper route all’inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d’Europa e iniziative per la valorizzazione dell’artigianato della carta. La Ambiente esaminerà il DL sull’ambiente e sulle bonifiche.

La Trasporti con la Affari Sociali si confronterà sullo schema di Dlgs si confronterà sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e sulla proposta di nomina dell’ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). La Attività Produttive proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.

La Lavoro si confronterà sulla pdl sul salario minimo e sulla proposta di risoluzione sull’estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sulla pdl sull’istituzione e disciplina della figura professionale dell’assistente spirituale nell’ambito della rete per le cure palliative ed esaminerà il ddl sul riordino della legislazione farmaceutica. La Agricoltura proseguirà l’esame della pdl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Politiche dell’Ue si confronterà sullo schema di Dlgs sulle macchine e sullo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette. Infine, ascolterà il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del DL sui carburanti e il bollo auto e del DL sulla scuola.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl sulla trasparenza dei programmi elettorali e sul ddl sull’istituzione dello scudo democratico su cui successivamente si confronterà. Dibatterà sul ddl sulla promozione dell’equilibrio fra i sessi, sul ddl sui trasferimenti di immobili fra pubbliche amministrazioni e sul ddl costituzionale su Roma Capitale. Esaminerà il ddl sulla sicurezza, il ddl sulla delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e con la Ambiente discuterà sullo schema di Dlgs sulla cibersicurezza. Infine, proseguirà l’esame del ddl sull’inno Nazionale in Costituzione e svolgerà audizioni sul ddl sugli usi.

La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sulla disciplina del condominio e proseguirà l’indagine conoscitiva sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Si confronterà sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e sul ddl per il rilascio degli immobili. Dibatterà sul ddl sull’allontanamento del minore, sul ddl sul patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sul ddl sulla legittima difesa.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà il ddl sul rafforzamento della capacità di difesa nazionale e il ddl sulla ratifica del protocollo modificativo Italia-EPLO sull’accordo per lo stabilimento di un ufficio in Italia. Infine, discuterà sullo schema di DM sull’acquisizione del sistema d’arma F-35 Joint Strike Fighter (JSF) e potenziamento dell’associato Polo tecnologico industriale di Cameri (Novara).

La Politiche dell’Ue esaminerà il ddl delegazione europea 2026 e la la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e la relazione consuntiva per il 2025. Dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio con la Bilancio della Camera oggi inizierà le audizioni sul ddl sul bilancio ascoltando, tra gli altri, l’associazione italiana Internet provider, Save the Children, ANIA, Confedilizia ed ANCE. A seguire, domani ascolterà, tra gli altri, Confcommercio, ABI, le sigle sindacali e Confagricoltura. Si confronterà sullo schema di Dlgs sulla riforma dell’ordinamento forense e sullo schema di Dlgs sulla delega fiscale. Dibatterà sullo schema di Dlgs sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio.

La Finanze inizierà l’esame del DL sui carburanti e il bollo auto e si confronterà sul ddl sul sostegno alla cultura. Discuterà sullo schema di Dlgs sulla delega fiscale e il ddl sulla tutela dei consumatori. Infine, dibatterà sui ddl sul conto corrente. La Cultura proseguirà l’esame del DL sulla scuola.

La Ambiente proseguirà l’esame del DL sull’autotrasporto e l’agricoltura e del ddl sul Parco Nazionale dell’Etna. Riprenderà l’esame del ddl sulla destinazione dei veicoli fuori uso alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e agli ITS Academy per l’utilizzazione a fini didattici e del ddl sui pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Con la Industria proseguirà la discussione sullo schema di Dlgs sulle macchine e sullo schema di Dlgs sulle tecnologie a zero emissioni nette.

La Industria proseguirà l’esame del ddl sulle grotte d’Italia e l’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. Dibatterà sull’affare assegnato sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, sul ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, sui ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, sui ddl sull’attività di acconciatore ed estetista e sui ddl sui prodotti agroalimentari di qualità. La Affari Sociali proseguirà la discussione dei ddl sul potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico e del ddl sui caregiver con la Industria proseguirà la discussione sul DL sul sostegno ai lavoratori dell’ILVA.

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