Contributo a fondo perduto fino al 90% per PMI e professionisti

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 6.5 milioni di euro di Fondi europei – Por Fesr 2014-2020 per l’istituzione della sezione speciale Emilia-Romagna del Fondo di Garanzia per le PMI gestito dal Ministero per lo sviluppo economico. L’accordo è stato siglato con l’obiettivo di rendere possibile e più veloce per aziende e professionisti regionali il reperimento di liquidità per realizzare investimenti.

Con il Fondo di garanzia Special-ER per le piccole e medie imprese, sarà possibile riassicurare gli investimenti delle PMI emiliano romagnole fino al 90% della quota garantita dai Consorzi Fidi, rendendo più facile l’accesso al credito da parte di aziende e professionisti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al Fondo le micro, piccole e medie imprese, e i professionisti.

Tipologia degli interventi ammissibili

Gli interventi di garanzia della Sezione speciale regione Emilia-Romagna sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

Le operazioni finanziarie sostenute riguardano gli investimenti necessari per avviare progetti di sviluppo aziendale, come le fasi iniziali dell’attività, l’espansione e il rafforzamento della capacità produttiva nonché la competitività sul mercato, campagne di marketing, ingresso in nuovi mercati, realizzazione di nuovi prodotti, conseguimento di nuovi brevetti. Tutti gli investimenti devono essere riferiti a progetti avviati in Emilia-Romagna.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria totale è pari a euro 6.672.873,40. Il finanziamento è erogato come fondo perduto con una proporzione del 90% dei costi ammissibili.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2023.