Contributo a fondo perduto fino al 50% per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese

I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per incrementare la quota delle esportazioni delle imprese che svolgono un’attività economica in provincia di Bolzano.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese iscritte, secondo gli ordinamenti vigenti, nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano e che svolgono un’attività economica in provincia di Bolzano.

2. Il settore del turismo è escluso dalle agevolazioni di cui ai presenti criteri. Inoltre le attività di cui al codice 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante” della classificazione ATECO, sono escluse dalle agevolazioni di cui ai presenti criteri.

Sono inoltre esclusi:

i settori della produzione primaria di prodotti agricoli;

le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Non sono considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

gli aiuti concernenti attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o, Stati membri o, direttamente collegati ai quantitativi esportati;

gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;

gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte delle imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi.

3. Possono anche presentare domanda di agevolazione persone fisiche, società, consorzi, comunioni di interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritti alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una attività economica in provincia di Bolzano.

4. La liquidazione dell’agevolazione è subordinata in tutti i casi all’avvenuta costituzione e all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano per l’attività alla quale si riferisce il progetto agevolato.

5. Possono anche beneficiare delle agevolazioni i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite, tra due o più imprese.

6. Alle grandi imprese possono essere concesse agevolazioni solo a titolo de minimis.

7. Altri aiuti possono essere concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea.

8. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

9. Ulteriori indicazioni riferite ai beneficiari sono contenute in singoli commi dei presenti criteri.

10. Le imprese in difficoltà non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri.

11. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

12. Sono altresì escluse dall’agevolazione le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che l’ente pubblico è tenuto a recuperare.

Tipologie delle spese ammissibili

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti progetti e le seguenti spese alle condizioni di seguito indicate:

Analisi di mercato

Realizzazione di studi e ricerche nonché fornitura di consulenze da parte dei servizi di consulenza, delle strutture di ricerca o delle università, finalizzati all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni e interni al mercato comune europeo;

b) Progetti di penetrazione del mercato e iniziative di prodotto

Per un periodo massimo di 12 mesi sono ammessi ad agevolazione i costi per la consulenza e i servizi offerti da strutture esterne e indipendenti dall’azienda per progetti di penetrazione del mercato e per l’adeguamento dei prodotti ai mercati di destinazione;

c) Partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche

1. È ammessa ad agevolazione la partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche che si svolgono fuori provincia di Bolzano, nonché alle seguenti fiere che si tengono a Bolzano:

1.1. Alpitec, Prowinter

1.2. Klimahouse, Klimaenergy, Klimamobility, Klimainfisso

1.3. Interpoma

1.4. Hotel

1.5. Viatec e Civilprotec

2. Sono ammesse ad agevolazione solo le seguenti spese:

2.1. l’affitto dell’area,

2.2. i costi per il noleggio e l’allestimento dello stand,

2.3. il montaggio e lo smontaggio dello stand,

2.4. le tasse di iscrizione e partecipazione.

d) Polizze di assicurazione dei crediti all’esportazione

Le polizze di assicurazione dei crediti all’esportazione riguardanti mercati esterni all’Unione europea e all’OCSE.

Entità e forma dell’agevolazione

1. Sono previsti i seguenti limiti di investimento e tassi di agevolazione:

a) Analisi di mercato

Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime di esenzione fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa ammessa per progetto.

b) Progetti di penetrazione del mercato e iniziative di prodotto

Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime de minimis fino a un massimo di 40.000 euro di spesa ammessa per progetto.

La durata dell’incarico non può superare i 12 mesi.

c) Partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche

Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime di esenzione.

d) Polizze di assicurazione di crediti all’esportazione

Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime de minimis.

1. Il limite minimo di spesa ammessa per singolo progetto è di 2.000 euro.

2. La spesa massima ammessa per una giornata di consulenza/un relatore o una relatrice/un’impresa di consulenza è di 900 euro.

Scadenza

Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 30 settembre 2019.