Contributo a fondo perduto fino al 50% per le PMI del Friuli Venezia Giulia

Il bando ha l’obiettivo di sostenere le iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza dell’azienda sui mercati esteri.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere i contributi le PMI che alla data di presentazione della domanda hanno sede legale o unità operativa, dove svolgono attività industriali o di servizio, in Friuli Venezia Giulia.

Per attività industriali si intendono le attività economiche comprese nelle sezioni della classificazione ATECO 2007:

B Estrazione di minerali da cave e torbiere

C Attività manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F Costruzioni

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

H trasporto e magazzinaggio

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J Servizi di informazione e comunicazione

L Attività immobiliari

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P Istruzione

Q Sanità e assistenza sociale

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S Altre attività di servizi

Tipologia di interventi ammissibili

Attuazione di programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza dell’azienda sui mercati esteri. Sono ammissibili le iniziative per la partecipazione a fiere e mostre e la promozione relativa a tale partecipazione, nonché per la realizzazione di consulenze e studi di mercato.

In particolare, sono ammissibili le spese concernenti:

1) il prezzo di iscrizione a fiere e mostre

2) l’affitto dello spazio espositivo

3) l’acquisizione di servizi per l’allestimento e la gestione dello spazio espositivo

4) l’acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall’italiana

5) l’acquisizione di consulenze concernenti studi di mercato riguardanti gli Stati esteri cui è rivolto il programma di promozione e di consulenze finalizzate all’internazionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività produttiva.

Entità e forma dell’agevolazione

L’intensità massima dell’incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

L’ammontare massimo dell’incentivo concedibile per domanda è pari a 150.000,00 euro.

Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 10.000,00 euro.

Scadenza e modalità di accesso

Domande dal 19/12/19 al 31/01/2020