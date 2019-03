Contributi per iniziative imprenditoriali nell’area di crisi industriale di Brindisi

Il bando è finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del Comune di Brindisi finalizzato al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno le società di capitali, incluse le società cooperative e consortili, già costituite alla data della presentazione della domanda di agevolazione ed appartenente a uno dei seguenti settori:

– manifatturiero;

– estrattivo di minerali da cave e miniere;

– produttivo di energia o di tutele ambientale;

– dei servizi alle imprese;

– dello sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Tipologie di spese ammissibili

Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:

a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;

b. programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.500.000.

Entità e forma dell’agevolazione

Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore all’8% della spesa ammissibile.

Scadenza

Le domande di agevolazioni debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 29 marzo 2019 e sino alle ore 12.00 del 28 maggio 2019.

Ulteriori informazioni legge 181/89: questo finanziamento di Invitalia prevede aiuti in molte aree italiane (classificate “di crisi complessa o non complessa”). E’ stato riportato a scopo informativo solamente il finanziamento dell’area di Brindisi. Si specifica che con scadenze diverse, saranno aperte a breve anche le domande per l’area di Gela (CL), per l’area della Calabria e per l’area di Massa-Carrara.