Contributi per i canoni di locazione delle associazioni culturali

L'Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi per sostenere in parte il pagamento dei canoni delle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020 relativi alla gestione dell'immobile.

L’Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti indicati finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni delle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2020 relativi alla gestione di un immobile che deve essere:

di proprietà privata;

localizzato nel territorio della Regione Lazio;

destinato allo svolgimento di attività culturali e artistiche e/o adibito a sede legale o operativa del beneficiario.

Beneficiari

Beneficiari dei contributi sono le Associazioni Culturali e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), anche appartenenti al Terzo Settore, attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e/o nella formazione.

Entità e forma dell’agevolazione canone

Per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo, in misura pari al 40% del costo complessivo relativo ai canoni per i sopra menzionati mesi e per un limite massimo complessivo di € 1.500,00 per domanda.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate è pari ad Euro 1.000.000,00

Scadenza della domanda per il contributo sul canone di locazione

La domanda può essere presentata entro il 3 agosto 2020.