Sottoscrivere un contratto telefonico in tutta Europa sarà più facile e chiaro. Ma bisogna aspettare un anno. Infatti dal 21 dicembre 2020 gli operatori dei servizi di telefonia, messaggistica e internet saranno obbligati a fornire una breve sintesi del contratto ai futuri clienti prima che questi ultimi decidano di sottoscriverlo. Lo stabilisce il nuovo regolamento approvato dalla Commissione europea.

Secondo la normativa, il riepilogo dei termini contrattuali sarà effettuato tramite un modello standard di massimo tre pagine che dovrà contenere informazioni su costi, servizi, velocità della connessione internet, termini di rinnovo e di recesso, ma anche le funzionalità per gli utenti con disabilità.

“La nuova sintesi del contratto offrirà informazioni chiare e comparabili su ciascun servizio e contratto, rendendo più facile per i consumatori fare delle scelte informate” ha dichiarato Thierry Breton, commissario Ue per il mercato interno. Il regolamento è il primo provvedimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che entrerà in vigore a dicembre del prossimo anno in tutti gli Stati membri.