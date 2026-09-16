Contratti, Prudenzano (Confintesa): “Online la comparazione di 215 Ccnl. Si misurino sui contenuti”

(Adnkronos) – “Il contratto si misura nel suo contenuto e non per chi lo firma”. È il principio sottolineato da Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa, illustrando il lavoro realizzato dall’organizzazione sul portale Contratti Pirata, dove sono messi a confronto 215 contratti collettivi nazionali con i relativi contratti di riferimento. L’obiettivo, spiega Prudenzano, è favorire una lettura dei contratti “senza nessun pregiudizio” e contribuire a superare quello che definisce un sistema contrattuale italiano “bloccato”, caratterizzato da scarsa alternanza e dinamismo.

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