In un contesto in cui gli attacchi informatici, in particolare i ransomware, sono sempre più frequenti, è essenziale che i backup siano affidabili e protetti da ogni tentativo di manomissione.

Le tecnologie di immutabilità dei backup garantiscono che i dati non possano essere modificati o cancellati per tutta la durata della conservazione, anche in scenari critici come la criptazione sincrona tra siti o il coinvolgimento del sito di disaster recovery.

Lepida utilizza già per tutte le VM IaaS in gestione diretta i sistemi Dell Data Domain con funzionalità di retention lock, oltre ad offrire il servizio Backup as a Service basato su tecnologia Commvault.

Facendo seguito alle richieste dei Soci e in coerenza con quanto previsto dal Piano industriale, si è deciso di potenziare ulteriormente i servizi di backup, partendo dalla salvaguardia degli investimenti fatti, con soluzioni pienamente compatibili con l’infrastruttura esistente e il supporto per ambienti multi-enti.

La soluzione Commvault, già utilizzata da diversi Enti, in particolare da alcune Aziende sanitarie, preserva gli investimenti, garantisce integrazione con le piattaforme in uso e continuità operativa affidabile.

Per questo Lepida mette a disposizione, attraverso un accordo quadro quinquennale, le soluzioni Commvault, leader di settore secondo Gartner, per mantenere elevati standard di servizio e condizioni economiche vantaggiose, con una piattaforma che supporta anche un’ampia gamma di tecnologie di virtualizzazione.

A breve verranno organizzati incontri tecnici dedicati ai Soci interessati, per illustrare aspetti operativi e casi d’uso concreti per adottare le migliori pratiche di backup.

